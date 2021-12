An Umfrage teilnehmen und Fahrsicherheitstraining gewinnen! Sicherheitskampagne der Motor Presse Stuttgart

Immer mehr Menschen entdecken die Fortbewegung auf zwei Rädern für sich – ob aus ökologischen, praktischen oder sportlichen Erwägungen, ob als E-Biker oder allein mittels Muskelkraft. Immer mehr Radfahrer also, die mit anderen Verkehrsteilnehmern um den Platz auf unseren Straßen konkurrieren. Dass sich speziell Auto- und Radfahrer dabei regelmäßig in die Quere kommen, häufig unversöhnlich gegenüberstehen und oft wenig Verständnis für die Belange des anderen aufbringen, ist nichts Neues. Höchste Zeit also, für mehr Miteinander auf den Straßen zu werben – und das Verständnis füreinander zu fördern. Das ist das Ziel dieser Sicherheitskampagne, die wir gemeinsam mit anderen Titeln der Motor Presse Stuttgart und namhaften Partnern aus der Industrie ins Leben gerufen haben. Um die Straßen etwas sicherer zu machen.

Damit das gelingt, haben wir gemeinsam mit unseren Schwestermagazinen eine große Sicherheitsumfrage erstellt!

Hier geht es direkt zur Umfrage.

Als kleines Dankeschön für die Teilnahme verlosen wir fünf Fahrsicherheitstrainings für Motorrad und Autofahrer. Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt nach Abschluss der Umfrage automatisch!