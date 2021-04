Neue GRAVELBIKE ab sofort im Handel GRAVELBIKE: Das Magazin für Schotter und Straße

Straße oder Gelände? Beides! "Gravel" (englisch für Schotter) heißt der Trend, der inzwischen so viele Radfans begeistert. In der neuesten Ausgabe der GRAVELBIKE finden Sie auf 124 Seiten alles zum Trend-Thema Gravel.

"Neue Perspektiven erfahren." Das ROADBIKE-Sonderheft GRAVELBIKE geht in die nächste Runde! Auch in der Ausgabe 01/2021 gibt es wieder viel Spanndendes zum Thema Gravelbike. Im Heft finden Sie Tests, Neuheiten und Technik-Details aber auch interessante Typen, die Teil dieser Szene sind oder sie maßgeblich geprägt haben.

Neben ausführlichen Testberichten lernen Sie im Heft die Outlaw der Gravelszene Ronnie Ronmance kennen, der auf Stahl-Gravelbikes ohne elektronische Gadgets unterwegs ist. Lust auf die nächste Gravel-Reise macht die Alpen-Fotostory aus Saalbach-Hinterglemm oder die Reisegeschichte aus dem Frankenland. Noch auf der Suche nach dem richtigen Material für die Reise? IM Gadget-Check gibt es von Satteltasche bis Zelt alles fürs Bikepacking. Und auch für den Radtest waren die GRAVELBIKE-Autoren fleißig. Ein "dreckiges Dutzend" Gravelbikes wurde im Gelände und auf Waldautobahnen auf die Probe gestellt.

Die Top-Themen:

Felix Krakow

12 aktuelle Gravelbikes im Praxistest

Über Stock und Stein musste sich dieses dreckige Dutzend beweisen. Von günstig bis teuer, von super flott bis super geländegängig war alles dabei

Nils Laenger

Würfelglück: Wenn der Zufall über die Fahrtrichtung entscheidet

Immer nur geplante Routen? Ist doch total langweilig, dachten sich Felix und Nane. Und ließen sich von zwei Würfeln durch die Eifel leiten.

Bombtrack/Timo Seidel

Abenteuer voraus!

Das Abenteuer beginnt beim Bikepacking schon vor der Haustür. Damit es unterwegs keine Überraschungen gibt, checkt GRAVELBIKE Bikepacking-Taschen und Ausrüstung.

Weitere Themen im Überblick:

PORTRAIT Ronni Ronmance: Die Geschichte eines Mannes, der auf Stollenreifen auzog, um den Alltag hinter sich zu lassen.

Guide: THE KITS ARE ALRIGHT! Style oder Funktion? Beim Graveln ist beides möglich! GRAVELBIKE hat Klamotten für Damen und Herren gecheckt.

Reportage ALPEN-GRAVEL: Die Alpen um Saalbach-Hinterglemm eignen sich prima, um mit dem Gravelbike mal Höhenluft zu schnuppern.

Nerd-Talk LAUFRÄDER: Drei Experten diskutieren über Naben, Speichen und Felgen – und was fürs Gravelbike am besten ist.

Franzi Wernsing

Diese Geschichten und noch viel mehr wartet auf Sie im ROADBIKE Sonderheft GRAVELBIKE: Das Abenteuer beginnt, wo die Straße endet.

GRAVELBIKE ist ab sofort im Handel erhältlich.