ROADBIKE-Redakteur Moritz Pfeiffer: "‚Fatto a mano in Italia‘ – ‚Handgefertigt in Italien‘ prangt es stolz auf Unterrohr und Kettenstreben, daneben jeweils die italienische Flag­ge. Bei Titici ist man stolz auf Herkunft und Geschäftsmodell: Seit 2017 hat sich die Firma auf in Italien handgefertigte Maßrahmen aus Carbon spezialisiert. Das spricht mich an, ebenso wie das Firmen­ image als junges, innovatives Unternehmen. Gleichzeitig betont Ti­tici, dass die Unternehmenswurzeln bis in die frühen 1960er­ Jahre zurückreichen – ganz ohne Historie geht’s dann doch nicht. Hingucker des F­DB02 ist das breite, abgeflachte Oberrohr, das sich zum Sitzrohr hin extrem verjüngt und nur noch aus einem mas­siven, gerade mal acht Millimeter starken Carbon­-Verbund besteht.

Laut Hersteller soll diese patentierte Lösung, die an allen Titici­Rä­dern zum Einsatz kommt, besonders komfortabel sein. Und tatsäch­lich: Im Sattel ist das deutlich spürbar. Ob das allerdings am schlan­ken Oberrohr liegt, der Deda-­Carbon­-Stütze, den Reifen von Vitto­ria oder dem Zusammenspiel all dieser Komponenten, vermag mein "Popometer" nicht zu unterscheiden.

Ab dem ersten Meter begeis­tert das geringe Gewicht von 7,4 Kilogramm–leichter ist kein Rad in diesem Vergleich: Das Titici schießt pfeilschnell nach vorn und stürmt wieselflink jeden Anstieg hinauf. Das Testrad basiert übrigens auf einer Standard­ Geometrie, die Titici zum gleichen Preis wie die Maßoption anbietet.

Für mich ein Kompromiss, kann sich das Rad doch nicht entscheiden, ob es den sportlich­ agilen Wettkämpfer oder den laufruhigen Tourer geben soll. Aber – Stichwort Maß­rahmen – Titicis Ziel ist ja ohnehin, die eigenen Kunden nach einem Bikefitting und ausführlicher Beratung auf einen individuell ange­passten Rahmen zu setzen.

Die Farbkombination ist ohne Aufpreis frei wählbar, in einem Online­-Konfigurator lässt sich die Wunsch­optik zusammenstellen (auch Sonderlackierungen sind möglich). Die Ausstattung des Testrads zeigt sich ohne Fehl und Tadel, die Al­chemist­ Laufräder sind die leichtesten im gesamten Vergleich. Ge­schmackssache: der sehr laute Freilauf."

Fazit: Titici spricht Fans italienischer Handwerkskunst an, die bereit sind, viel Geld auszugeben. Dafür bekommt der Käufer aber auch mehr als "nur" ein Rad von der Stange.

