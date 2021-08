Test: Parapera Atmos Einzeltest: das Parapera Atmos Allroad-Rennrad

Das gefällt: Leicht, spritzig und vielseitig, dazu eigenständig, fernab des Mainstreams.

Das weniger: Die leichte Unruhe an der Front ist nicht Jedermanns Sache.

Das perfekte Rad für... alle, die ein sportlich-leichtes Rennrad suchen, das sich auf der Straße wohlfühlt, aber auch das Potenzial für Ausflüge auf schlechtem Asphalt oder (nicht zu grobem) Schotter bietet.

Björn Hänssler

Parapera bedeutet auf griechisch "einen Schritt weiter" – ein passender Name für die neue Marke von Andreas Kirschner und seinem Team, die neben Falkenjagd (Titan) und Rennstahl (Stahl) mit Parapera nun auch Carbon-Renner anbieten. Drei unterschiedliche Gravelbikes umfasst die Produktpalette, das Atmos ist dabei die sportlichste Ausführung: gerade mal 6,9 Kilo leicht, für maximal 32 Millimeter breite Reifen, keine Gewindeösen für Bikepacking-Abenteurer.

Björn Hänssler Parapera definiert sein Atmos als schnelles Gravelbike für Asphalt und leichten Schotter.

Damit spricht das Rad eher Sportler an, die unter Gravel Vollgastouren auf Asphalt und leichtem Schotter verstehen und keine Weltreise planen. Im Sattel begeistern vom ersten Meter an das extreme Leichtgewicht und die rassige Geometrie mit kurzen Kettenstreben, steilem Sitz- und Lenkwinkel und wenig Gabelnachlauf: Das Atmos katapultiert sich bei jedem Antritt nach vorne, bergauf scheint es zu fliegen – ein breites Grinsen im Gesicht ist so programmiert. Bergab verlangt das Rad aber nach einer festen Hand am Lenker: Leichtgewicht und Geometrie führen zu einer gewissen Flexibilität an der Front.

Björn Hänssler Maximale Reifenfreiheit: 32 mm. Gewinde zur Montage von Trägern etc. finden sich im Rahmen-Set deshalb nicht.

Der Komfort ist hoch, die Ausstattung mit Campas butterweicher Elektro-Schaltung Super Record und pfeilschnellen Bora Ultra WTO-Laufrädern sehr hochwertig – allerdings treibt das den Preis nach oben. Parapera baut aber individuell nach Kundenwunsch, mit Ekar- oder Chorus-Ausstattung geht’s ab 4987 Euro los, das Rahmen-Set kostet 2990 Euro. Top: fünf Jahre Garantie und Crash Replacement.

Parapera Atmos Spezifikationen Größe XS/S/M/L/XL Rahmenmaterial Carbon Gewicht 6,9 kg Komplettgewicht ohne Pedale Schaltgruppe Campa Super Record EPS, 11–29 Kurbelsatz Campa Super Record, 50/34 Bremse Campa Super Rec. Disc, 160/160 Laufräder Campa Bora Ultra WTO 45 Disc Reifen Schwalbe Pro One TLE, 28 mm Vorbau/Lenker Rennstahl/Syntace Racelite Sattel/Stütze Selle Italia SLR/Rennstahl Carbon Preis/Vertrieb 8596 Euro/ Versand u. Fachhandel

REDAKTION

REDAKTION