Test: De Rosa Idol 5 Italo-Renner im Test: De Rosa Idol

Daniel Geiger ROADBIKE-Redakteur Sebastian Hohlbaum

ROADBIKE-Redakteur Sebastian Hohlbaum: "Sehen und – genauso wichtig – gesehen werden: Das gehört eindeutig zur DNA italienischer Rennradfahrer. Das Idol von De Rosa ist dafür das perfekte Rad: tiefrot glänzender Lack mit blütenweißen Applikationen an Gabelscheiden, Kettenstreben und ebensolcher Sattelstütze sind definitiv Hingucker und zeugen von ausgeprägtem Selbstbewusstsein.

Dazu eine ganz eigene Formensprache mit leicht geschwungenen Rohren, die sich zur charakteristischen Silhouette fügen: Das muss nicht jeder mögen, aber kalt lässt das De Rosa Idol garantiert keinen. Dazu kommt die noble Ausstattung mit Campagnolos WTO-45-Laufrädern und einer mechanischen Chorus-Gruppe. Interessanterweise ist De Rosa der einzige Hersteller, der einen Renner mit Campa-Ausstattung ins Rennen schickt.

Daniel Geiger Selten, aber immer gerne gesehen: Schaltung von Campagnolo.

Im Sattel frage ich mich allerdings schon, warum Campa so selten geworden ist. Denn die neue Chorus 12-fach schaltet so knackig und präzise, dass ich elektronisches Schalten nicht vermisse. Im Gegenteil: So perfektes Feedback am Hebel bei jedem Schaltvorgang gibt’s selten. Dazu kommen Campas Scheibenbremsen – nach (fast) einhelliger Redaktionsmeinung die derzeit besten am Markt!

Und auch sonst ist das Idol ein echter Traumrenner: Bei jedem Antritt beschleunigt es mühelos, ist schnell auf Tempo gebracht, jedes Watt wird unvermittelt in Vortrieb umgesetzt – auch bergauf. Rollen mit hohem Tempo? Macht einfach nur Spaß und zaubert mir ein ums andere Mal ein Grinsen ins Gesicht. Auf rasenden Abfahrten überzeugen mich Stabilität und Handling. Rundum. Das Idol gibt sich ausgewogen, nicht zu agil, nicht zu träge.

Daniel Geiger Die Sitzposition ist sportlich, aber nicht zu gestreckt.

Die einzige kleine Kritik: Etwas mehr Komfort wäre schön. Die Sitzposition fällt mit ausgeprägter Sattelüberhöhung zwar sportlich, aber nicht zu gestreckt aus und bleibt eher kompakt. Sehr gelungen auch die schöne Integration der Züge in Lenker und Vorbau für eine absolut zeitgemäße, aufgeräumte Optik. Mit diesem Renner kann ich auf jedem Terrain bestehen – und mich wirklich überall sehen lassen."

Fazit: Das De Rosa Idol überzeugt auf der Straße mit viel, aber nicht zu viel Temperament, gefällt mit seiner italienischen Ausstattung – und zieht so alle Blicke auf sich.

ROADBIKE

Hier geht es zurück zum Testartikel: 5 Italo-Renner im Test