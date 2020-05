Test: Pinarello Dogma F12 Disc Italo-Renner im Test: das Dogma F12 Disc von Pinarello

Daniel Geiger Franjo Albert, ROADBIKE-Volontär

Franjo Albert, ROADBIKE-Volontär: "Volontär bei ROADBIKE – schon die Zusage zu bekommen war ein Traum. Aber dass ich gleich am zweiten Arbeitstag beim Fotoshooting mit einem echten Tour-de-France-Siegerrad dabei war und das gute Stück in den folgenden Tagen auch noch ausgiebig testfahren durfte, übertraf dann doch irgendwie alle Erwartungen. Einen 12 000-Euro-Renner fährt man ja nicht alle Tage ...

Schon der Name Pinarello weckt Emotionen: Wie viele Tour-Siege wurden darauf errungen? Denn schon vor den Zeiten von Sky/Ineos mit Chris Froome, Geraint Thomas und Egan Bernal gewannen Bjarne Riis und Jan Ullrich für das Team Telekom die Tour auf Rennrädern aus Treviso, und auch Miguel Indurain, Óscar Pereiro und Pedro Delgado fuhren mit einem Pinarello zum Gesamtsieg.

Die Erwartungen an die erste Ausfahrt waren entsprechend hoch: Ist das neue Dogma F12 wirklich so gut, wie es sein Palmarès erwarten lässt? Um es kurz zu machen: ja! Vom ersten Pedaltritt gefällt der spritzige Charakter, der jeden Antritt sofort und gefühlt verlustfrei in Geschwindigkeit umsetzt. Das Dogma prescht nach vorn, fast hat man das Gefühl, über die Straßen zu fliegen – dass der Renner als eines der aerodynamischsten Rennräder am Markt gilt, glaube ich sofort.

Daniel Geiger Prescht nach vorne: das Pinarello Dogma F12 Disc.

Dabei wird es nie nervös: Angenehm laufruhig vermittelt das Dogma viel Sicherheit, auch bei hohem Tempo und bei Topspeed bergab. Und bergauf machen die leichten Fulcrum-Quattro-Laufräder dem Dogma Beine. Allerdings sei die Frage erlaubt, ob bei dem Preis nicht auch das Top-Modell von Fulcrum oder – passend zum Antrieb – Shimanos Dura-Ace-Laufräder drin gewesen wären.

Daniel Geiger Der Komfort am Heck könnte besser sein.

Zweiter Kritikpunkt: Der Komfort am Heck ist nicht wirklich überragend, auf rauem Untergrund und langen Tagestouren wäre etwas mehr Dämpfung wünschenswert. In Anbetracht der überragenden Fahreigenschaften, des Prestiges und der unverwechselbaren Optik kann ich dieses kleine Manko aber durchaus verkraften. Top: die vielen erhältlichen Rahmengrößen."

Fazit: Das Rad für Siegertypen: Pinarellos Dogma F12 macht mit seinem antrittsstarken, ausgewogenen Charakter wirklich jedem Beine. Der Preis ist allerdings happig.

