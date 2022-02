Neuer Smarttrainer Wahoo Kickr Rollr Wahoo präsentiert neuen Rollentrainer Kickr Rollr

Der neue Rollentrainer von Wahoo fixiert das Vorderrad mit einem Bügel. Bis zu 53 Millimeter breit darf der Reifen sein, perfekt also auch für Gravel- und Mountainbikes. Das Hinterrad hingegen bleibt frei und treibt treibt zwei klassische Walzen an. Vorteil des Prinzips: Das Rad lässt sich im Handumdrehen ausbauen – entweder für die Outdoor-Runde oder wenn spontan ein anderes Rad auf dem Kickr Rollr genutzt werden soll. Ideal also auch für Haushalte mit mehreren Radsportler:innen. Hinterrad ein- und ausbauen, Kassette umschrauben oder den Trainer von Schnellspanner auf Steckachse umrüsten? All das entfällt.

Aaron Hewitt

Der Kickr Rollr verfügt über die üblichen Bluetooth- und ANT+-Schnittstellen, ist per se aber nicht smart. Erst mit einem Powermeter am Rad – egal ob Pedale, Kurbelarm oder Kurbel – wandelt sich der Kickr Rollr in einen Smarttrainer, der mit Softwares wie Wahoos SYSTM, aber auch Zwift, TrainerRoad & Co kommuniziert. Wahoo bietet den passenden Pedal-Powermeter Powrlink Zero gleich mit an. Der Rollentrainer kostet 800 Euro. Im Bundle kosten Kickr Rollr und ein linksseitiger POWRLINK ZERO 1400 Euro.

Aaron Hewitt

ROADBIKE meint:

Der neue Kickr Rollr ist eine innovative Kombination aus freier Rolle und Smarttrainer. Da freie Rollen aber erfahrungsgemäß mehr Lärm als ein Direktantrieb produzieren, muss sich der Neue bei der Geräuschkulisse erst noch beweisen.