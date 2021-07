Specialized S-Works Recon Lace Specialized präsentiert neuen Gravel-Schuh

"Klassischen Style für den Gravel-Einsatz" verspricht Specialized mit seinem neuen Gravel-Schuh. Der Name ist ein alter bekannter: S-Works Recon, der in der neuen Lace-Version jetzt auch mit Schnürsenkeln kommt.

Die Schnürsenkel ermöglichen eine perfekte Druckverteilung, um eine präzise Einstellung und ein angenehmes Tragegefühl zu garantieren. Denn anders als beim Ratschen- oder BOA-Verschluss lassen sich Schnürsenkel individuell an jede Fußform anpassen. Mit einem eingebauten 1,5-mm-Varus-Keil stabilisieren die Schuhe die natürliche Bewegung des Vorfußes und verbessern die Fuß-, Knie- und Hüftausrichtung – was die Leistung erhöht und bei maximalen Anstrengungen durchschnittlich zehn Sekunden später zur Erschöpfung führen soll.

Das geschweißte Mesh/TPU- und Dyneema-Obermaterial ist geschmeidig, aber dennoch unterstützend und bietet eine weiche Passform, die sich nicht ausdehnen soll. Auch die Unterseite des Schuhs wurde mit Bedacht entworfen: Die Sohle ist aus Carbon, um eine maximale Kraftübertragung zu ermöglichen. Zudem ist die Sohle mit Gummielementen versehen, die für Halt sorgen, wenn es im Gelände doch mal ein Stück zu Fuß vorangeht. Die Gummistollen sind ähnlich wie bei Fußballschuhen austauschbar und lassen sich an die Bodenbeschaffenheit anpassen. Gefahren und getestet wurde das Modell von Specialized's Spitzensportlern: auf harten Feldwegen bis hin zu löchrigen Kopfsteinpflasterpassagen, steilen Gravel-Anstiegen, Bachüberquerungen und Tankstellen-Einkäufe. Sogar ein paar große Dosen wurden mit den Schuhen zerquetscht.

Der S-Works Recon Lace ist mit allen gängigen MTB-Pedalsystemen kompatibel – es gibt ihn in insgesamt vier Farben: Schwarz, Weiß, Oak Green und Aloha – in Hawaiihemd-Optik. In Größe 42 wiegen alle Modelle laut Hersteller 280 Gramm. Der Preis hat es allerdings in sich: 330 Euro rufen die Amerikaner für ein neues Paar Schuhe aus.