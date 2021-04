Anzeige Unboxing: Orthomechanik OM-Go Massagepistole Massage im Mini-Format - die OM-Go

Jeder erfolgreiche Sportler weiß: Die Erholung gehört zum Training! Und die OM-Go Massagepistole im Hosentaschenformat soll dabei helfen. Wir haben uns das Gerät genauer angeschaut. PLUS: Mit dem ROADBIKE-Rabattcode kann man 10 Euro im Shop von Orthomechanik sparen!

Die Regeneration ist ein wichtiger Bestandteil des Trainings. Denn wer sich keine vernünftigen Ruhezeiten gönnt und immer nur trainiert, wird nicht schneller, sondern stagniert oder verliert im schlimmsten Fall seine Form.

Orthomechanik Die OM-Go passt ins kleinste Gepäck

Wer den Prozess der Regeneration beschleunigen will, hilft den Muskeln durch Massagen wieder locker zu werden. Das Massieren fördert die Durchblutung und somit die Sauerstoffversorgung. So kann sich der Muskel schneller wieder von den Strapazen erholen. Auch vor dem Training kann die Massage nützlich sein, um die Muskeln zu lockern und so Schmerzen oder sogar Verletzungen vorzubeugen.

Die OM-Go von Orthomechanik ist eine kraftvolle, kleine und leise Massagepistole, die bei Regeneration helfen soll. Im Video haben wir uns das Gerät genauer angeschaut.

