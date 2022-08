JRC Components Low Profile Out Front Mount Test: Alu-Halterung für Radcomputer in vielen Farben

in vielen Farben erhältlich, sehr solide Verarbeitung

in vielen Farben erhältlich, sehr solide Verarbeitung / großes Logo auf der Halterung

/ großes Logo auf der Halterung nur mit Wahoo und Garmin (ohne 1030 und 1040) kompatibel

nur mit Wahoo und Garmin (ohne 1030 und 1040) kompatibel Preis: 34,95 Euro UVP

Gewicht: 42 Gramm

JRC Components Low Profile Out Front Mount – Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sich eine schlichte Halterung für GPS-Radcomputer aus gefrästem Aluminium. In zehn unterschiedlichen Farben erhältlich, ist so ziemlich für jede Rahmenfarbe was Passendes dabei.

JRC Components

Die Verarbeitung ist solide, das Finish sehr ansehnlich. Einige Kanten könnten noch etwas mehr abgeschrägt sein, aber blutige Finger holt sich hier niemand. Und die Fertigungsspuren auf dem Aluminium-Material fallen auch nur, wenn man ganz genau hinschaut, im alltäglichen Gebrauch sieht man sie nicht.

Befestigt wird die Halterung mit zwei Schrauben an der Unterseite der Klemmung. Das funktioniert gut und hält sicher. Die Montage könnte aber etwas komfortabler sein. Andere Halterungen lösen das mittels Scharnier oder von oben zugänglicher Schrauben. Aber ist die Halterung erstmal angebracht, sitzt sie bombenfest und von oben sieht man keine störenden Schrauben.

Sebastian Hohlbaum

Im Alltagseinsatz zeigt sich die Halterung vertrauenserweckend stabil. Auf etwas ruppigeren Abfahrten wackelt nichts und auch beim Tastendruck am GPS-Gerät verbiegt sich nichts. Der Kunststoff-Einsatz, der auch separat erhältlich ist, hält Wahoo- oder Garmin-Computer (allerdings nicht die Top-Modelle 1030 und 1040) verlässlich fest. Der Einsatz funktioniert für beide Marken, dafür muss man nur die beiden Schrauben im Kunstoff-Einsatz lösen und ihn um 90 Grad gedreht wieder einsetzen. Für die Unterseite gibt es eine optionale GoPro-Halterung für 16,95 Euro.