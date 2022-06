Neuer Garmin Edge 1040 Garmin Edge 1040 Solar: GPS-Radcomputer tankt Sonnenenergie

Gleich zwei neue Geräte bringt Garmin an den Start: Das Top-Modell Edge 1040 kommt als reguläre und als Solar-Version. Die beiden Modelle unterscheiden sich in der Solar-Ladetechnologie und dem Speicherplatz: Der Edge 1040 Solar verfügt über 64 GB Speicher, der Edge 1040 nur 32 GB. Außerdem kommt der 1040 Solar mit weltweiten Karten vorinstalliert, während auf dem regulären Edge 1040 nur die Karten der Region (z.B. Europa, Nordamerika, etc.) installiert sind, in der das Geräte gekauft wurde.

Garmin Deutschland GmbH Die neue Benutzeroberfläche und die Solar-Ladeanzeige des neuen Edge 1040.

Das kann der neue Edge 1040

Der neue Edge 1040 und der 1040 Solar verfügen über das gleiche 3,5 Zoll (8,9 cm) Touchscreen-Display wie das Vorgänger-Modell 1030. Beim 1040 Solar liegt allerdings die Power Glass-Solarladelinse über dem Display. Die durchsichtigen Solarzellen, die auch schon bei einigen Smartwatch-Modellen von Garmin zum Einsatz kommen, sammeln Sonnenenergie ohne die Blick auf das Display zu beeinflussen. Ober- und unterhalb des Displays des Edge 1040 Solar sind außerdem zusätzliche Solarzellen im Rahmen platziert.

Bei Tagesfahrten mit guter Sonneneinstrahlung sollen laut Garmin so zusätzliche 42 Minuten pro Stunde Fahrtzeit möglich sein. Auch neu ist der Multifrequenz-Empfang auf beiden Frequenzbändern (GPS, GLONASS und GALILEO), was den Empfang Bergtälern und im dichten Wald verbessern soll.

Garmin Deutschland GmbH Die Power-Guide-Ansicht (links) erstellt eine Leistungs-Strategie für eine bestimmte Strecke. Die Stamina-Ansicht soll Auskunft über die verbleiben Leistung geben.

Zwei neue Datenfelder sollen für eine optimale Krafteinteilung auf Touren oder bei Rennen sorgen. Die Power-Guide-Ansicht soll aufgrund des Höhenprofils und er persönlichen Leistungsdaten den optimalen Krafteinsatz für eine Strecke finden und eine Leistungsstrategie für diese Strecke vorschlagen. Die Stamina-Restenergie-Ansicht verfolgt die Leistung während einer Einheit und zeigt die verfügbare Restenergie. So soll man den Energieverbrauch während der Aktivität besser einteilen und vorzeitige Erschöpfung vermeiden können.

Weiter neue Features: Der neue Edge 1040 lässt sich jetzt wie beim Konkurrenten Wahoo via App einstellen, was die Bedienung erleichtern soll. Auch am Gehäuse gab es eine kleine, aber wichtige Veränderung. Die Halterungsaufnahme auf der Rückseite ist jetzt aus Metall und nicht mehr aus Plastik. Abgebrochene "Nasen" an der Halterungsaufnahme sollen so der Vergangenheit angehören.

Garmin Deutschland GmbH Die bewährte Routenführung und das Climb Pro Feature sind natürlich auch mit an Board.

Der Edge 1040 und 1040 Solar im Überblick:

Preis: Edge 1040 UVP 599,99 Euro; Edge 1040 Bundle: UVP 699,99 Euro; Edge 1040 Solar UVP 749,99 Euro

Edge 1040 UVP 599,99 Euro; Edge 1040 Bundle: UVP 699,99 Euro; Edge 1040 Solar UVP 749,99 Euro NEU: Power Glass-Solarladelinse über dem 3,5 Zoll (8,9 cm) Touchscreen-Display (nur Edge 1040 Solar)

NEU: Multifrequenz-Empfang (GPS, GLONASS und GALILEO) zur Verbesserung des Signals

NEU: bis zu 35 Stunden/45 Stunden (Solar) GPS-Akkulaufzeit mit gekoppelten Sensoren, bis zu 70 Stunden/100 Stunden (Solar) im Energiesparmodus

NEU: Geräteeinstellungen – inklusive Datenfelder – am Gerät oder in Echtzeit via Garmin Connect App auf dem Smartphone

NEU: Neue Benutzeroberfläche mit Trainingsvorschau

NEU: Power Guide – Datenansicht, die optimalen Krafteinsatz für geplante Strecke unter Berücksichtigung des Profils und der eigenen Leistung vorschlägt

NEU: Stamina Restenenergie – Datenansicht, die Leistung verfolgt und Restenergie anzeigt. So soll vorzeitige Erschöpfung vermieden werden

NEU: Optimierte Neuberechnung der Route auf den beliebtesten Straßen und Wegen direkt auf dem Gerät.

NEU: Halterungsaufnahme auf der Rückseite aus Metall

32 GB interner Speicher (64 GB Solar) mit Garmin Fahrradkarte für Europa, Afrika und Nordamerika

Individuelle Workout- und Trainingsplan-Empfehlung

Geräteeinrichtung mit Übernahme der Profileinstellungen und Sensorkopplung von bestehenden Edges

Der Vorgänger: der Garmin Edge 1030 Plus

Garmins bisheriges Flagschiff war der Edge 1030 Plus, der 2020 vorgestellt wurde. Wer ihn das erste Mal nutzt, profitiert von einer besonders einfachen und schnellen Einrichtung. Zudem können die Profileinstellungen älterer Garmin-Fahrradcomputer ganz einfach übernommen und auf das neue Gerät übertragen werden. Basierend auf ihrer aktuellen Trainingsbelastung, Erholungszeit und der VO2max erhalten Nutzer tägliche Trainingsvorschläge. Der Radcomputer informiert zusätzlich über die Höhen- und Wärmeakklimatisierung des Körpers und erinnert an die regelmäßige Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme.

Garmin Der neue Prozessor des Edge 1030 plus soll die Routen schneller berechnen.

Die vorinstallierte Fahrradkarte bietet mit Europa, Afrika und Nordamerika nun eine noch größere Abdeckung. Ein Novum für Garmin; bisher mussten detaillierte Karten erst zusätzlich gekauft werden. Die Karte lotst den Fahrer mit optischen sowie akustischen Turn-by-Turn-Hinweisen und warnt vor scharfen Kurven. Wer eine neue Route erstellen möchte, kann dies direkt auf dem Gerät tun – und das aufgrund des leistungsstärkeren Prozessors jetzt deutlich schneller.

Für einen Abstecher zu einem nahegelegenen Café oder der Berghütte abseits der Strecke, kann die aktuelle Routenführung unterbrochen werden. Nach der Pause wird die Tour wie gewohnt fortgeführt. Alternativ errechnet der Edge auch eine neue Route zum Ziel. Mit der vorinstallierten Trailforks-App können Mountainbike-Trails aus mehr als 80 Ländern direkt auf dem Gerät angezeigt und zum Navigieren genutzt werden.

Einmal unterwegs, kann das Smartphone getrost im Rucksack bleiben, denn der Edge 1030 Plus bietet die Möglichkeit, vorformulierte Nachrichten direkt auf andere Geräte der Serie zu übertragen, oder sogar auf Anrufe und Textnachrichten zu reagieren. Im Falle eines platten Reifens oder einer Verspätung kann die zuvor hinterlegte Nachricht sofort verschickt werden. Zudem ist der Edge 1030 Plus mit Tacx Indoor Trainern kompatibel. Dank verbesserter Akkuleistung hält er im GPS-Modus selbst bei Verwendung mehrerer gekoppelter Sensoren, Connected Features und LiveTracking bis zu 24 Stunden durch.

Für noch mehr Sicherheit ist der Edge sowohl mit der Garmin Varia-Radar-Produktreihe als auch mit Geräten der inReach-Serie kompatibel.

Garmin Edge 130 Plus: Klein, aber fein

Das integrierte Altimeter sowie der Satellitenempfang über GPS, GLONASS oder GALILEO sorgen für eine präzise Bestimmung von Position, Geschwindigkeit, Höhe und zurückgelegter Strecke während der Tour. Bevor es losgeht, kann mit Hilfe des Course Creator in Garmin Connect eine passende Strecke erstellt werden. Hierbei wird dank der Trendline Popularity Routing-Funktion auf beliebte Strecken der Community zurückgegriffen. Während der Fahrt erhält der Nutzer leicht ablesbare Navigationshinweise sowie eine Streckendarstellung zur optimalen Orientierung und kann sich auch jederzeit zum Startpunkt zurücknavigieren lassen. Für alle Mountainbike-Fans bietet der Edge 130 Plus ein echtes Upgrade. Ab sofort lassen sich Downhill-Metriken wie Sprunghöhe und -weite sowie die Airtime aufzeichnen.

Verbunden mit dem Smartphone werden Smart Notifications direkt auf dem Gerät angezeigt. Um nicht in den nächsten Regenschauer zu geraten, lassen sich aktuelle Wettervorhersagen sowie Wetterwarnungen abrufen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden hält der Radcomputer auch längere Trainingsfahrten durch.

Garmin

Der Edge 130 Plus im Überblick

Preis: 199,99 Euro; Bundle: 249,99 Euro; Mountainbike-Bundle: 269,99 Euro

Gewicht: 33 g

Display: 1,8 Zoll-Display (Tastenbedienung)

Akkulaufzeit: bis zu 12 Stunden (Herstellerangabe)

NEU: Workouts- und Trainingsplankompatibilität

NEU: ClimbPro-Funktion

NEU: Indoor Trainer-Kompatibilität

NEU: MTB Dynamics mit Analyse von Sprungmetriken, Grit- und Flow-Wert

NEU: Automatische Unfallbenachrichtigung

Sowohl der Edge 130 Plus als auch der Edge 1030 Plus sind für das Training rund ums Jahr konzipiert und ermöglichen es, Indoor- und Outdoor-Trainingspläne direkt über das Garmin Connect Konto oder weitere Trainingsapps, wie TrainingsPeaks oder TrainerRoad, mit dem Gerät zu synchronisieren. Eine erweiterte Performance-Analyse gibt Aufschluss über Leistungsdaten wie Herzfrequenz oder VO2max und unterstützt den Nutzer seinen individuellen Zielen näher zu kommen.

Beide neuen Edges verfügen über die Climb Pro-Funktion, die über bevorstehende Anstiege, Distanz und Höhenmeter informiert und so dabei hilft, die eigenen Kräfte besser einzuteilen. Nutzer von Plattformen wie Komoot oder Strava können diese zum Erstellen von Routen nutzen und im Anschluss direkt mit dem Edge synchronisieren. Darüber hinaus sorgen integrierte Sicherheitsfunktionen wie die automatische Unfallerkennung oder das LiveTracking, das nun direkt am Gerät gestartet werden kann, für ein Plus an Sicherheit.