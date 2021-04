Anzeige Gewinnspiel: Endura Radhose für Frauen Damen-Radhose: neue Endura Pro SL EMG Bibshort - mitmachen und gewinnen!

Herzstück einer jeden Radhose ist das Sitzpolster, keine Frage. Endura hat für die Entwicklung des neuen Polsters der Pro SL EMG mit dem bekannten Physiotherapeuten und Ergonomen Phil Burt zusammengetan, um das Problem der Unbequemlichkeit von Damensätteln und der daraus resultierenden Schmerzen anzugehen.

Phil Burt ist ein international anerkannter Innovator für Gesundheit und Leistung im Radsport. Zwölf Jahre lang war er als Leiter der Physiotherapie bei dem britischen Radsportverband British Cycling tätig, sowie fünf Jahre als Physiotherapeut bei Team Sky im Einsatz.

Mehr Komfort führt zu mehr Leistung

Häufig besteht fälschlicherweise die Annahme, dass Komfort und Performance getrennt voneinander angegangen werden müssen. Burt stellt klar: "Wenn man sich Gedanken um die durch den Sattel verursachten Schmerzen machen muss, kann man sich nicht auf seine Leistung konzentrieren und das volle Potenzial wird nie ganz ausgeschöpft."

Mit Hilfe von ambitionierten Rennradfahrerinnen sowie Profis wie Lucy Charles-Barclay und Denise Schindler hat Endura für die Pro SL EMG Bibshort ein neues Konzept entwickelt. Das Ergebnis: das 800er Serien Conform EGM Polster mit medizinischem Elastomer.

Endura

Das Gel, das in der Endura Pro SL EMG Bibshort eingesetzt wird, ist ein Schlüsselfaktor, da es die Sitzknochen stützt und viele Frauen genau an dieser Stelle Schmerzen haben. Der weibliche Körperbau sorgt nämlich dafür, dass Frauen dazu neigen, ihre Hüften leicht nach vorne zu verlagern, wodurch sie ihr Gewebe dort mehr belasten. Aus diesem Grund kommt in diesem Bereich mehr Gel zum Einsatz.

Dazu meint Lucy Charles-Barclay: "Das Endresultat fühlt sich richtig gut an, man hat genau die richtige Dämpfung auf dem Sattel. Manchmal bin ich fünf oder sechs Stunden in meiner Bibshort unterwegs. Der Unterschied im Komfort macht sich als definitiv bemerkbar. Es sind einfach keine Störfaktoren mehr vorhanden. Ich bin mit dem Ergebnis wirklich zufrieden."

Endura

Das neue Polster der Pro SL EMG Bibshort ermöglicht erhöhten Komfort und das an sich ist bereits eine wichtige Errungenschaft. Der entscheidende Faktor ist jedoch, dass diese Bibshort zu mehr Leistung durch geringere Müdigkeit führt. Ergonomische Innovation und Komforttechnik werden durch medizinische Wissenschaft und strenge Fahrertests unterstützt.

Zusätzlich zum neuen Sitzpolster hat Endura auch die Konstruktion der Trägerhose komplett überarbeitet. Die neue Trägerlösung vereint weite elastische, überkreuzte Träger mit einem unterstützenden, feuchtigkeitsabtransportierenden Frontpaneel. Das neue reißverschlusslose DropSeat-Design ermöglicht unproblematische Toilettenpausen, ohne das Trikot ausziehen zu müssen.

Endura

Die neue Endura Pro SL EMG Bibshort ist ab sofort in den Größen XS-XL erhältlich und soll 139,99 Euro.

Hier können Sie die neue Endura Pro SL EMG Bibshort gewinnen! Beantworten Sie dazu einfach die Frage im Gewinnspielformular.

Teilnahmeschluss ist der 23.05.2021. Der Versand des Gewinns erfolgt durch den Sponsor.