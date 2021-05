Erster Test: Top-Bibshort Castelli Premio Black Castelli: Neue Premio Black Bibshort im Praxistest

Mit nur einem ZIel soll die neue Premio Black entwickelt worden sein: "Die komfortabelste Bibshort für die längsten Ausfahrten zu sein", fasst Castelli die Vorgabe seiner neuen Top-Hose zusammen. Das heißt: Man sollte sie im Idealfall gar nicht spüren. Daher haben die Entwickler unter dem Motto "Weniger ist mehr" alles auf den Prüfstand gestellt, das Ergebnis: Weniger Einzelteile und so auch weniger störende Nähte, die Premio Bib besteht aus nur drei Panelen und soll den Fahrer wie eine zweite Haut unterstützen.

Castelli Castellis neue Bib kommt mit extrem wenig Nähten aus.

Das zentrale Element für den Komfort ist das neue "Progetto x2 Air Seamless"-Pad, das aus zwei völlig separaten Komponenten besteht und das Ergebnis einer mehr als zehn Jahren währenden Entwicklung ist. Die sehr weiche Deckschicht habe die einzige Aufgabe, jegliches Scheuern zu verhindern, sagt Castelli. Darunter befinde sich die Polsterschicht in Form eines Sattels aus zwei unterschiedlichen Dichten. Die weichere Schaumstofflage soll den unmittelbaren Komfort sorgen. Ein mitteldicker Schaumstoff soll zusammen mit 3 mm dicken Gelpolstern Sitzknochen und Dammbereich effektiv entlasten. Dank des 3D-Formverfahren lasse sich die Polsterdicke stufenlos variieren, sodass das neue Polster ohne spürbare Stufen oder Kanten wie bei herkömmlichen Polstern auskomme.

Castelli Das neue "Progetto x2 Air Seamess"-Sitzpolster soll für den Komfort sorgen.

Der Stoff der Hose soll sowohl aerdynamisch sein, als auch die Muskulatur mit "genau der richtigen Kompression" unterstützen. Insbesondere im Hüftbereich soll das Material so fest sein, um das Sitzpolster an der optimalen Position zu halten. Gleichzeitig soll das Material leicht und atmungsaktiv sein.

Kernelement ist das exklusiv für Castelli entwickelte "engineered weave"-Material, das es laut Castelli erlaube, "die Struktur des Gewebes je nach den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen Bereiche der Short modifizieren zu können".

Die "Raw-Cut"-Beinabschlüsse sind 7 cm (Herren) bzw. 6 cm (Damen) breit und sollen die Bib sicher in Position halten. Dies werde nicht durch aufgetragenes Silikon erreicht, sondern durch ein spezielles Web-Material, welches das Lyra an die Oberfläche bringe. Weiter oben werde das Material dünner, um die Atmungsaktivität zu gewährleisten.

Castelli Die Castelli Premio Bib gibt es auch in einer DamenVersion, sowohl mit Trägern als auch als Short.

Zu den weiteren Vorteilen des Material gehöre, dass es einen größeren Temperaturbereich abdecke. Durch die Webart dringe an kühleren Tagen weniger Wind und bei Hitze könne die Feuchtigkeit näher an der Haut für einen stärkeren Kühlungseffekt verdunsten.

Für den richtigen Sitz hat Castelli auch die Träger überarbeitet. Einsätze an der Vorderseite sollen dabei verhindern, dass sich die Träger aufrollen und auf längeren Touren einschneiden, das leicht perforierte Rückenpanel den Sitz zusätzlich verbessern.

Castelli Die Verstärkungen sollen die Träger perfekt in Position halten.

Das Damenmodell verfügt über die gleiche Technologie, hat aber natürlich einen spezifischen Schnitt und ein anderes Sitzpolster. Außerdem sind die Träger etwas breiter. Um den unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden, gibt es sowohl eine Version mit Trägern als auch eine Version als Short ohne Trager.

Während Castelli verspricht, die neue Hose ausgiebig auch unter dem Aspekt der Dauerhaltbarkeit getestet zu haben, geben die Italiener gleichzeitig ein paar Tipps zur Pflege, die gleichwohl für jede Bibshorts gelten:

Die Bib umgehend nach jeder Ausfahrt waschen oder zumindest an einem belüfteten Ort trocknen lassen. Sie sollte nicht in feuchtem Zustand längere Zeit in Sporttaschen (oder Plastikbeuteln etc.) gelagert werden

Die Bib per Hand oder in der Waschmaschine in lauwarmem Wasser (30° C) waschen

Keine Bleiche oder Weichspüler verwenden

Mildes Waschmittel verwenden (bspw. spezielle Sportwaschmittel für Funktionsmaterialien)

Zum Trocknen an einem belüfteten Ort aufhängen, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Castelli Die "Raw-Cut"-Beinabschlüsse kommen ohne Naht aus und liegen sehr angenehm auf der Haut. Gummierte Garne sorgen für den sicheren Halt.

Praxiseindruck

Und wie fährt sich die neue Bib in der Praxis? ROADBIKE hatte Gelegenheit, die neue Hose bereits vor dem offiziellen Launch ausgiebig zu testen. Zunächst einmal fällt auf, dass die Bib dank der wenigen Nähte speziell am Oberschenkel extrem gut sitzt und sich in der Tat wie eine zweite Haut um die Muskulatur legt.

Ebenfalls auffällig: Weil Castelli auf Nähte am Abschluss verzichtet, gibt es auch dort nichts, was stören oder reiben könnte. Die leichte Struktur auf der Innenseite sorgt auch ohne große Silikon-Einsätze dafür, dass die Bib perfekt sitzt und nicht rutscht, der eigentliche Bund ist quasi nicht spürbar. Gleichzeitig rollt sich der Abschluss aber auch nicht nach außen. Das Polster macht ebenfalls einen sehr guten ersten Eindruck, auf den bisherigen Ausfahrten sorgte es für eine sehr gute Druckverteilung ohne jegliche Sitzprobleme.

Die neue Premio Black von Castelli für Herren und Damen ab sofort verfügbar sein, der Preis liegt bei 229,95 Euro.