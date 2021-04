Test: 12 Rennradhosen bis 100 Euro Eine gute Radhose muss nicht teuer sein

kurz und knapp

12 Modelle für Herren im Test, ein Test von Frauenhosen folgt im Juni 2021

alle Hosen unter 100 Euro UVP

durch die Bank gute Ergebnisse, keine Totalausfälle

2 Testsieger: Ale PRR Strada und Dos Caballos Kyyrus Pro

Die beiden Testsieger 2021

Testfazit kompakt: Die Suche nach der richtigen ist bei Rennrad-Bibs eine knifflige Aufgabe. Die gute Nachricht: Schon in der Preisklasse bis 100 Euro gibt es fast durch die Bank sehr gute Modelle; die Gefahr, einen Totalausfall zu erleben, ist gering. Beste Chancen auf stundenlangen Komfort bieten die ausgewogenen Testsieger Strada von Alé und Kyyrus Pro von Dos Caballos.

Ale PRR Strada (Testsieger)

Lisa Rädlein Alé PRR Strada

Preis: 98,90 Euro

98,90 Euro Größen : XS–3XL

: XS–3XL Made in : Italien

: Italien Passform: 4,5 von 5

4,5 von 5 Polster: 4,5 von 5

4,5 von 5 Verarbeitung : 4 von 5

: 4 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (88 Punkte)

Fazit: Sehr breite Bündchen und ein angenehmes, recht festes Material zeichnen die etwas kleiner ausfallende PRR Strada von Alé aus. Auch das gute, angenehm dünne Polster kann überzeugen – Testsieg!

Dos Caballos Kyyrus Pro Bibshort (Testsieger)

Lisa Rädlein Dos Caballos Kyyrus Pro Bibshort

Preis: 99 Euro

99 Euro Größen: XS–XXL

XS–XXL Made in: Albanien

Albanien Passform: 4,5 von 5

4,5 von 5 Polster: 4,5 von 5

4,5 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

4 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (88 Punkte)

Fazit: Anziehen und vergessen: Die Kyyrus Pro von Dos Caballos bietet hervorragenden Tragekomfort mit sehr guten Bündchen und Trägern, auch das Polster überzeugte. Verdienter Testsieg!

Die Ergebnisse aller Hosen im Detail (2021)

Bioracer Spitfire Bibshort

Lisa Rädlein Bioracer Spitfire Bibshort

Preis: 89 Euro

89 Euro Grö ßen: S–XL

S–XL Made in: EU

EU Passform: 3,5 von 5

3,5 von 5 Polster: 4,5 von 5

4,5 von 5 Verarbeitung: 3,5 von 5

3,5 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (78 Punkte)

Fazit: Das etwas straffere Polster der Spitfire Bibshort von Bioracer gehört zu den besten im Testfeld, auch die breiten Bündchen und das feste Material überzeugen. Nur die Träger neigen zum Einrollen.

Campagnolo Uranio Bibshort

Lisa Rädlein Campagnolo Uranio Bibshort

Preis: 95 Euro

95 Euro Größen: XS–3XL

XS–3XL Made in: Italien

Italien Passform: 3 von 5

3 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

4 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (72 Punkte)

Fazit: Campagnolos Uranio Bibshort trägt sich sehr gut, nur die schmal ausfallenden Beinabschlüsse sind nicht ganz auf der Höhe der Zeit und drücken minimal. Das Polster hingegen kann überzeugen.

Canyon Classic Road II

Lisa Rädlein Canyon Classic Road II

Preis: 89,95 Euro

89,95 Euro Größen : S–XXL

: S–XXL Made in: China

China Passform: 3,5 von 5

3,5 von 5 Polster: 3,5 von 5

3,5 von 5 Verarbeitung: 3,5 von 5

3,5 von 5 Testergebnis: Gut (70 Punkte)

Fazit: An Canyons Classic Road II gefällt das gut dämpfende Polster mit Belüftungsöffnungen an der Vorderseite, die Bündchen fallen allerdings etwas weit aus und lagen nicht bei allen Testern eng an.

Castelli Competizione Bib

Lisa Rädlein Castelli Competizione Bib

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: S–3XL

S–3XL Made in: Kroatien

Kroatien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4,5 von 5

4,5 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

4 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (84 Punkte)

Fazit: Die Competizione von Castelli bietet das festeste Polster im Testfeld und verspricht so eine sehr gute Langstreckenperformance. Auch die sehr breiten Bündchen überzeugen.

Endura FS250-Pro Bibschort

Lisa Rädlein Endura FS260-Pro Bibshort

Preis: 99,99 Euro

99,99 Euro Größen: XS–XXL

XS–XXL Made in: China

China Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

4 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (80 Punkte)

Fazit: Enduras Bibshort FS260-Pro bietet ein sehr gutes Gesamtpaket: mittelbreite Bündchen, gute, aber nicht zu starke Kompression und ein Polster, das keinen Anlass zur Kritik bietet.

Gonso Sitivo Bibshort

Lisa Rädlein Gonso Sitivo Bibshort

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: S–6XL

S–6XL Made in: Türkei

Türkei Passform: 4,5 von 5

4,5 von 5 Polster: 4,5 von 5

4,5 von 5 Verarbeitung: 3,5 von 5

3,5 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (86 Punkte)

Fazit: Das herausragende Alleinstellungsmerkmal von Gonsos Sitivo: Die Bib gibt es mit drei verschiedenen Polstern – je nach bevorzugter Sitzposition. Auch sonst absolut überzeugend.

Gore Wear C5 Opti Bib Shorts+

Lisa Rädlein Gore Wear C5 Opti Bib Shorts+

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: S–XXL

S–XXL Made in: Rumänien

Rumänien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 3 von 5

3 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

4 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (72 Punkte)

Fazit: Die Bib C5 Opti von Gore Wear trägt sich dank angenehmem Material und breiter Bündchen sehr gut, allerdings fällt sie im Hüftbereich etwas weiter aus, so kann sie das Sitzpolster nicht gut fixieren.

Pearl Izumi Attack Bibshort

Lisa Rädlein Pearl Izumi Attack Bibshort

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: S–XXL

S–XXL Made in: China

China Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 3 von 5

3 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

4 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (72 Punkte)

Fazit: Das Material der Attack von Pearl Izumi fällt etwas elastischer aus, so bietet sie nur wenig Kompression. Das Polster hat zwar eine angenehm glatte Oberfläche, ist aber weniger fest.

Shimano Hikari Bibshort

Lisa Rädlein Shimano Hikari Bibshort

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: S–3XL

S–3XL Made in: Rumänien

Rumänien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 3,5 von 5

3,5 von 5 Verarbeitung: 4,5 von 5

4,5 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (78 Punkte)

Fazit: Reinschlüpfen, wohlfühlen – und vergessen: Das gilt für die Hikari Bibshort von Shimano. Material, Träger und Bündchen geben wie auch das Polster keinen Anlass zu größerer Kritik.

Sportful Classic Bibshort

Lisa Rädlein Sportful Classic Bibshort

Preis: 89,90 Euro

89,90 Euro Größen: S–3XL

S–3XL Made in: Italien

Italien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4,5 von 5

4,5 von 5 Testergebnis: Sehr Gut (82 Punkte)

Fazit: Etwas enger und mit spürbarer Kompression fällt die Classic Bibshort von Sportful aus. Bündchen, Träger und Material machen einen sehr hochwertigen Eindruck, auch das Polster überzeugt.

Die Bibshort – das unbekannte Wesen

Wohl kaum ein Bekleidungsstück ist Außenstehenden und Neulingen im Radsport so suspekt wie diese komische Trägerhose, englisch Bibshorts genannt. Muss das sein? Und trägt man die wirklich knalleng und ohne Unterwäsche? Vor allem aber: Gewöhnt man sich irgendwann an dieses windelartige Sitzpolster in der Hose? Klare Sache: Ja, ja und ja!

Haben Sie sich für ein Rennrad entschieden, sollte Sie deshalb Ihr erster Weg von der Fahrrad­abteilung zum Bekleidungsbereich führen, egal ob beim Fachhändler oder im Webshop. Erfahrungsgemäß wird Sie das Angebot dort aber schnell erschlagen, denn die Auswahl an Bibshorts ist immens – wie auch die Preisspanne: Kosten die günstigsten Modelle rund 50 Euro, wird für die Bib zwei Ständer weiter glatt das Sechsfache verlangt.

Wie viel muss eine gute Rennradhose kosten?

Doch wie viel muss eine gute Hose kosten? Und wie finden Sie die richtige, worauf sollten Sie bei der Auswahl achten? Denn schließlich ist eine perfekt passende Hose mit die wichtigste Voraussetzung fürs angenehm entspannte Absolvieren auch längster Touren. Was die Entscheidung so ausgesprochen schwierig macht: Sitzkomfort auf dem Rennrad ist eine extrem individuelle Sache und die mehr oder weniger blumigen Beschreibungen der Hersteller helfen da oft nur begrenzt weiter – genauso wenig übrigens wie die oftmals gut gemeinten Ratschläge von Freunden und Bekannten.

Denn was beim einen funktioniert, kann für den anderen die Hölle sein: Größe, Gewicht, Fahrstil, Sattel, Sitzposition, übliche Tourendauer, Leistungszustand und nicht zuletzt die Tagesform sind nur die wichtigsten Faktoren, die im Zusammenspiel von Po, Polster und Sattel über Wohl und Wehe entscheiden.

Um bei der Suche nach Ihrem persönlichen X-Faktor für diese komplizierte Gleichung zu helfen, hat ROADBIKE zwölf Modelle von A wie Alé bis S wie Sportful in der Preisklasse bis 100 Euro getestet. Ein Betrag, für den Sie bereits grundsolide Modelle für jeden Anspruch erwarten können. In diesen Bibs mögen im Gegensatz zu High-End-Hosen nicht die komplexesten Polster und die exklusivsten Stoffe vernäht sein, für den Alltagseinsatz reichen sie indes völlig aus.

Ein Eindruck, der sich – so viel sei vorweggenommen – auch in diesem Test bestätigte: Durch die Bank erfüllten die Hosen im Test die Erwartungen, größere Ausfälle waren nicht zu vermelden.

Die richtige Größe ist entscheidend

Worauf sollten Sie nun bei der Anprobe achten, damit Sie auch die für sich beste Hose finden? Erste Prüfkriterien: Konstruktion und Schnitt. Konkret: Liegen die Beinabschlüsse sauber an? Vor allem schmale Bündchen neigen oft dazu, an den Oberschenkeln einzuschneiden, während breitere Bündchen besseren Halt versprechen und den Druck flächiger verteilen, was sich in der Regel deutlich angenehmer trägt.

Der zweite, oft unterschätzte Punkt sind die Träger. Sie müssen (in Sitzposition) straff genug sein, um die Hose in optimaler Position zu halten, ohne einzuschneiden oder sich im feuchten Zustand einzurollen und gar zu scheuern. Zudem muss das Material der Bib fest genug sein, um das Polster zuverlässig zu fixieren. Denn sonst verschiebt es sich beispielsweise im Wiegetritt und kann seine Aufgabe nicht wie vorgesehen erfüllen.

Aus diesem Grund sollten Sie auch nie den Fehler begehen, Bibshorts zu groß zu kaufen. Wie bei Rennrädern gilt auch hier: Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, ist im Zweifel die kleinere die bessere Wahl. Und ganz wichtig: Eine Bib muss nicht im Stehen perfekt anliegen, sondern in der leicht gekrümmten Haltung, die Sie auf dem Rad einnehmen.

Das Polster ist das Herzstück der Hose

Passt die Bib vom Schnitt, steht vor der finalen Kaufentscheidung "nur" noch die vielleicht wichtigste Frage: Wie gut funktioniert das Polster bei meinen Anforderungen? Abgesehen vielleicht vom Sattel gibt es wenig, was individueller ist als das Pad: Je nach Sitzposition lasten zwischen 50 und 80 Prozent des Körpergewichts auf einer Fläche kaum größer als eine Hand. Und das über Stunden mit zig­tausenden von Pedalumdrehungen. Feuchtigkeit und Reibung inklusive. Ein gutes Polster besteht deshalb aus verschiedenen Zonen mit unterschiedlich dichtem Schaumstoff, um den Druck ohne Belastungsspitzen möglichst gleichmäßig zu verteilen.

Grundsätzlich gilt: je dichter und damit fester ein Polster, desto besser funktioniert es auch auf langen Strecken. Gleichzeitig muss das Polster die entstehende Feuchtigkeit vom Körper ableiten, denn aufgeweichte Haut scheuert sich schneller wund. Tipp am Rande: Eine spezielle Sitzcreme kann hier mitunter zusätzlich Linderung verschaffen.

Ob ein Polster wirklich zu 100 Prozent funktioniert, spüren Sie leider nicht schon bei der Anprobe oder nach einem kurzen Probesitzen, sondern erst nach einer mehrstündigen Ausfahrt. Dann ist es allerdings zu spät, um die Hose noch umtauschen zu können. Ein Geheimrezept, wie sich solche Fehlkäufe vermeiden lassen, gibt’s leider nicht. Aber es hilft schon, bei der kurzen Anprobe (am besten auf dem eigenen Rad) darauf zu achten, dass sich das Polster gut anfühlt, vom Mate­rial sicher fixiert ist, an der richtigen Stelle sitzt und keine "Kanten" oder Ähnliches spürbar werden. Stichwort Anprobe: Ein kurzes Reinschlüpfen (mit Unterwäsche) zur Anprobe und Größenauswahl (wie es auch in einem normalen Laden möglich wäre) ist auch bei Online-Versendern in den meisten Fällen kein Problem, ohne den Rücksendeanspruch bei Nichtgefallen zu verlieren.

15 weitere Rennradhosen unter 100 Euro im Test (2019)

Schon 2019 hat ROADBIKE insgesamt 15 Modelle – zehn für Herren, fünf für Damen – zum Test angefordert. Auch damals war die Preisobergrenze für den Test 100 Euro.

Testfazit kompakt (2019)

Hervorragende Passform und ein sehr angenehmes, festes Polster mit sehr guter Druckverteilung: Die Volo Bibshort von Castelli begeisterte die Tester rundum – und holte sich den Testsieg mit klarem Vorsprung.

Bei den Damenmodellen überzeugte die C5 W Shorts Tights+ von Gore die meisten Testerinnen und belegte hier den Spitzenplatz.

Castelli Volo Bibshort (Testsieger Herren)

Björn Hänssler Castelli Volo Bibshort

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: S–3XL

S–3XL Made in: Bosnien-Herzegowina

Bosnien-Herzegowina Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 5 von 5

5 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Das herausragende Polster ist die große Stärke der Volo Bibshort von Castelli. Aber auch die Passform und die Verarbeitung können rundum überzeugen. Das Ergebnis: ein klarer Testsieg!

Note: Sehr Gut (84 Punkte)

Craft Essence Bib Shorts M

Björn Hänssler Craft Essence Bib Shorts M

Preis: 89,95 Euro

89,95 Euro Größen: XS–3XL

XS–3XL Made in: China

China Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 3 von 5

3 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Die Essence Bib Shorts von Craft gefällt vor allem mit ihrer sehr guten Passform. Das Polster war aber einigen Testern etwas zu weich und neigt auf längeren Touren leider zum Durchsitzen.

Note: Gut (68 Punkte)

Dos Caballos Praetor 2 Bib Short

Björn Hänssler Dos Caballos Praetor 2 Bib Short

Preis: 99,90 Euro

99,90 Euro Größen: XS–3XL

XS–3XL Made in: Italien

Italien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Die guten Beinabschlüsse der Praetor 2 von Dos Caballos sorgen für sehr guten Sitz, das Material trägt sich sehr angenehm. Das Pad bot einigen Testern im vorderen Bereich zu wenig Polsterung.

Note: Sehr Gut (72 Punkte)

Endura FS260-Pro Bibshort

Björn Hänssler Endura FS260-Pro Bibshort

Preis: 99,99 Euro

99,99 Euro Größen: XS–4XL

XS–4XL Made in: China

China Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 5 von 5

5 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Vor allem das herausragende Polster der FS260-Pro Bibshort von Endura hat die Tester überzeugt; aber auch die Passform, das festere Material und die sehr gut anliegenden Bündchen gefielen.

Note: Sehr Gut (80 Punkte)

Gonso Sitivo Bibshort

Björn Hänssler Gonso Sitivo Bibshort

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: XS–6XL

XS–6XL Made in: k.A.

k.A. Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Die neue Sitivo Bibshort bietet ein rundum gelungenes Gesamtpaket. Innovativ: Die Hose gibt es mit drei unterschiedlichen Polstern – je nach bevorzugter Sitzposition auf dem Rad.

Note: Sehr Gut (80 Punkte)

Gore C5 Opti Bib Shorts+

Björn Hänssler Gore C5 Opti Bib Shorts+

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: S–XXL

S–XXL Made in: Rumänien

Rumänien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Die sehr breiten Bündchen der C5 Opti von Gore liegen gut an, leider sind die Träger deutlich zu lang geraten und bieten wenig Halt. Auch das Polster zeigte auf längeren Touren Schwächen.

Note: Gut (64 Punkte)

Mavic Essential Bib Short

Björn Hänssler Mavic Essential Bib Short

Preis: 99 Euro

99 Euro Größen: S–XXL

S–XXL Made in: Rumänien

Rumänien Passform: 5 von 5

5 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Anziehen und wohlfühlen: Das gilt vor allem für die sehr überzeugende Passform mit breiten, gut anliegenden Bündchen der Essential von Mavic. Auch das Polster und das Material punkten.

Note: Sehr Gut (78 Punkte)

Pearl Izumi Elite Attack Bib Short

Björn Hänssler Pearl Izumi Elite Attack Bib Short

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: S–XXL

S–XXL Made in: China

China Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 3 von 5

3 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Das feste, aber nicht zu feste Material der Elite Attack von Pearl Izumi sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl, das Polster fällt allerdings sehr dünn aus, besonders vorn könnte es dicker sein.

Note: Sehr Gut (72 Punkte)

Rose High End Fluo

Björn Hänssler Rose High End Fluo

Preis: 94,95 Euro

94,95 Euro Größen: XS–XXL

XS–XXL Made in: Rumänien

Rumänien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 5 von 5

Fazit: Bei der High End Fluo Hose lobten die Tester die sehr gute Druckverteilung durch das Polster, auch das Material mit verklebten Nähten am Oberschenkel und den sehr breiten Bündchen gefiel.

Note: Sehr Gut (78 Punkte)

Sportful Bodyfit Team Classic (Preis-Leistungs-Tipp)

Björn Hänssler Sportful Bodyfit Team Classic

Preis: 89,90 Euro

89,90 Euro Größen: XS–3XL

XS–3XL Made in: Kroatien

Kroatien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Die Bodyfit Team Classic fällt etwas enger aus, sitzt dadurch wie angegossen und gibt den Muskeln eine angenehme Kompression. Auch das Polster sammelte Punkte – Preis-Leistungs-Tipp!

Note: Sehr Gut (80 Punkte)

Testergebisse der Damenhosen (2019)

Castelli Velocissima Short

Björn Hänssler Castelli Velocissima Short

Preis: 84,95 Euro

84,95 Euro Größen: XS–XL

XS–XL Made in: Kroatien

Kroatien Passform: 3 von 5

3 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Das Polster der Velocissima Short von Castelli überzeugte die Testerinnen, bei der Passform störten sich einige an dem eher festen, weniger elastischen Material und den etwas kurzen Beinen.

Note: Gut (70 Punkte)

Gore C5 W Shorts Tights+ (Testsieger Damen)

Björn Hänssler Gore C5 W Shorts Tights+

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: 34-42

34-42 Made in: China

China Passform: 5 von 5

5 von 5 Polster: 5 von 5

5 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Die C5 W Shorts Tights+ von Gore punktet mit dem extrem angenehmen, kaum spürbaren Bund und den breiten Beinabschlüssen. Auch das Pad gab keinen Anlass zur Kritik – Testsieg!

Note: Sehr Gut (88 Punkte)

Mavic Sequence Shorts W

Björn Hänssler Mavic Sequence Shorts W

Preis: 95 Euro

95 Euro Größen: XS-XL

XS-XL Made in: Rumänien

Rumänien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Eine "super Passform" attestierten die Testerinnen der Sequence Shorts von Mavic. Auch für die breiten Bündchen und das sehr gut alle wichtigen Bereiche abdeckende Polster gab es viel Lob.

Note: Sehr Gut (78 Punkte)

Pearl Izumi W Elite Escape Short

Björn Hänssler Pearl Izumi W Elite Escape Short

Preis: 99,95 Euro

99,95 Euro Größen: XS-XL

XS-XL Made in: Vietnam

Vietnam Passform: 3 von 5

3 von 5 Polster: 3 von 5

3 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Die W Elite Escape Short von Pearl Izumi fällt am Bauch enger und weniger elastisch aus, deutlich besser gefielen die breiten Bündchen. Für das Polster gab es nicht die allerbesten Noten.

Note: Gut (64 Punkte)

Sportful Bodyfit Pro W Short

Björn Hänssler Sportful Bodyfit Pro W Short

Preis: 84,90 Euro

84,90 Euro Größen: XS-XXL

XS-XXL Made in: Italien

Italien Passform: 4 von 5

4 von 5 Polster: 4 von 5

4 von 5 Verarbeitung: 4 von 5

Fazit: Die Bodyfit Pro W Short von Sportful punktet mit ihrer sehr guten, sportlich ausfallenden Passform und sehr guten Bündchen. Auch das Polster konnte bei vielen Testerinnen Punkte sammeln.

Note: Sehr Gut (72 Punkte)

