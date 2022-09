Indoor-Training für Rennradfahrer Zwift stellt Updates für Herbst 2022 vor

Die wohl spannendste Neuheit: Die Karte "Makuri Islands" wird im November mit Straßen, Schotter und unbefestigten Strecken erweitert, die sich durch die üppige Urukazi-Karte schlängeln. "Urukazi" ist eine Kombination aus zwei okinawischen Wörtern – "uru" bedeutet "Ufer", und "kazi" bedeutet "Brise". Die Kombination der beiden Wörter soll an den ruhigen, unberührten Charakter des südjapanischen Archipels erinnern.

Zwift

Verbesserte PacePartner, routenbasierte Workouts

Auch die PacePartner haben ein Update erhalten. Sie werden künftig prominent auf dem Startbildschirm angezeigt und geben Zwift-Benutzern die Möglichkeit, sich einer Gruppenfahrt anzuschließen, um in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemeinsam zu trainieren. Eine weitere Neuerung sind routenbasierte Workouts, die eine Alternative zum FTP-Training und ermöglichen einen leichteren Einstieg in ein strukturiertes Training bieten sollen. Diese nutzen das Zwift-Gelände und die markierten Segmente, um einen strukturierten Trainingsplan zu erstellen, mit einer Mischung von unterschiedlichen Anforderungen. Zwifter müssen ihre FTP nicht kennen, sondern können durch das System mehr über ihre Stärken erfahren. Die geländebasierten Workouts berechnen den FTP genau und ermöglichen so den Einstieg in ein "traditionelles" strukturiertes Training. Zudem geben sie Zwiftern Aufschluss über ihren Fahrertyp und sollen helfen, die eigenen Stärken und Schwächen besser zu verstehen.

Zwift

Auto-Kategorisierung

Für diejenigen, die regelmäßig an Zwift-Rennen teilnehmen, hat es eine Reihe von Neuentwicklungen gegeben, die das Zwift-Racing unterhaltsamer und auch fairer machen sollen. Eine der beliebtesten Eventserien ist die WTRL Team Time Trial League, ein Rennformat, dass auch in der Zwift Racing League durchgeführt wird. Die neue TTT-Rennfunktionalität hilft, die gemeinschaftliche Art des Wettbewerbs auf der Plattform zu verbessern. Darüber hinaus hat Zwift die Auto-Kategorisierung eingeführt, um Zwift-Rennen fairer zu gestalten. Die automatische Kategorisierung stellt sicher, dass Zwifter mit Fahrern ähnlicher Fähigkeiten zusammengeführt werden, basierend auf ihren letzten erfassten Fahrdaten.