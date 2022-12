Es ist wieder Rollenzeit! Und klar, jetzt bringen viele Hersteller ihre neuen Modelle auf den Markt. So zuvor bereits Zwift mit ihrem neuen Hub-Rollentrainer sowie Wahoo mit dem Kickr Wifi.

Der Fahreindruck ist durchweg positiv, die Rolle ist leise und das Fahrgefühl dank 9 Kilo schwerem Schwungrad natürlich. Steigerungsänderungen fühlen sich realistisch an und der Trainer reagiert zackig auf Leistungssprünge im ERG-Mode zum Beispiel in Intervallsessions.

Das Koppeln mit Zwift funktioniert einwandfrei. Beim Versuch des Kalibrierens jedoch stürzte sowohl die Desktop-Anwendung als auch die Handy-App am iPhone kurz vor Ende des Spindowns ab.

Nach einem Softwareupdate des Trainers lief die Kalibrierung immerhin per App Saris Utility einwandfrei. Diese gibt sich insgesamt leider wenig intuitiv und ist teils unlogisch aufgebaut. An einem Handy hatten wir während des Tests Schwierigkeiten, den Trainer mit der Saris Utility App zu verbinden. Nach mehreren Anläufen funktionierte es dann.

Ohne Aktualisierung der Rollentrainer-Software per App war eine Kalibrierung nicht fehlerfrei möglich. Mit neuer Firmware klappte es dann sowohl am Android- als auch am Apple-Smartphone problemlos.