Rennradtouren im Salzburger Land Salzburger Land - Vier Rennradtouren mit Abwechslung

Das Biker-Mekka im Salzburger Land ist ein Geheimtipp für Rennradfahrer: Denn Saalbach-Hinterglemm hat als Basislager maximale Abwechslung zu bieten. Felix Böhlken 18.08.2021

In diesem Artikel: 4 Rennradtouren im Salzburger Land

Insidertipp Bella Bean

Einfach lässig 4 Rennradtouren im Salzburger Land Zeller-See Runde Distanz: 77 km

Höhenmeter: 600 Hm Zum Einrollen: Diese aussichtsreiche Runde um den Zeller See gibt einen schönen Eindruck vom Pinzgau, inklusive Ausblicke zu Highlights wie Großglockner, Zeller See und Steinernes Meer. Route: Saalbach-Hinterglemm > Saalbach > Zell am See > Bruck an der Großglocknerstraße > Thumersbach > Saalfelden > Atzing > Saalbach > Saalbach-Hinterglemm Länge 77,15 km Dauer 3:26 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 581 Meter Höhenmeter absteigend 581 Meter Tiefster Punkt 1098 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

Dienten-Route

Distanz: 102 km

Höhenmeter: 1400 Hm

Ein Augenschmaus im Pinzgau und am Filzensattel zu Füßen des Hochkönig-Massivs – und eine Herausforderung für die Oberschenkel: die Dienten-Runde belohnt Genussfahrer und anspruchsvolle Alpinisten. Und auf dem Rückweg: ab in den Zeller See!

Route: Saalbach > Maishofen > Maria Alm > Filzensattel > Dienten > Lend >Embach > Bruck > Zell am See > Saalbach

Länge 101,54 km Dauer 6:33 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 1511 Meter Höhenmeter absteigend 1511 Meter Tiefster Punkt 998 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.