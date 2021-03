Rennradtouren rund um Andermatt Andermatt - Vier Rennradtouren über Traumpässe

zurück zur Übersicht

Kaum ein Ort kommt auf eine höhere Traumpassdichte als Andermatt im Kanton Uri.

Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Weinen angesichts der Schmerzen, die sich in Oberschenkeln und Lunge ausbreiten. Oder lachen beim Blick auf diese traumhafte, ja spektakuläre Schweizer Berglandschaft, die sich hier vor mir ausbreitet.

Dabei hatte der Tag eher trist begonnen. In der Nacht waren die Temperaturen rund um Andermatt drastisch gefallen, in den höheren Regionen gab es sogar Neuschnee. Jetzt am Morgen hängen die Wolken tief im Tal, als mich meine beiden Guides Kurt und Daniela abholen. Wir frösteln auf den ersten Kilometern, ich sehne mich zurück ins warme Bett. Doch Kurt verspricht in schönstem Schwyzerdütsch, dass wir schon bald die Sonne sehen werden. Vielleicht habe ich auch einfach Respekt – nein, eigentlich eher Bammel: vor dieser Dreipässefahrt, die heute auf dem Programm steht, mit stolzen 3521 Höhenmetern auf 106 Kilometern. Über den Sustenpass geht es am Grimselsee vorbei zur berühmten Furka.

Ralf Schanze

Grandiose Pässe in alle Richtungen

Die drei hochalpinen Herausforderungen gehören zu den acht Pässen, die sich rund um das Schweizer Dorf erheben. Von Andermatt führen Alpenpässe in vier verschiedene Richtungen – und in vier verschiedene Kantone: nach Graubünden, ins Tessin, ins Wallis und nach Bern. Stolz thront das imposante Gotthardmassiv über allem. Gerade in früheren Zeiten verdankte Andermatt ihm seine Bekanntheit und viele Besucher. Pässe und die damit verbundenen Ansprüche an Kondition und Durchhaltevermögen scheinen für Kurt und Daniela nichts Besonderes zu sein.

Während ich schon beim ersten Café-Stopp aus dem letzten Loch pfeife, wirken die beiden noch frisch. Kein Wunder: Ex-Profi Kurt ist mit Szenefahrern wie Thomas Frischknecht auf Du und Du. Daniela will sich in der kommenden Saison ebenfalls im Rennzirkus versuchen. Ich muss mich also nicht schämen, dass ich als "Flachlandtiroler" nicht mithalten kann. Mein Ziel für heute: Ankommen!

Ralf Schanze

Unsere Strecke führt zunächst Richtung Wassen. Von dort rollen wir inmitten der imposanten Bergwelt durch das Meiental hinauf zum Sustenpass. Die Szenerie wirkt fast surreal: Die Bergspitzen erstrahlen, bedeckt vom Neuschnee der Nacht, in Weiß, im Tal leuchtet das Grün der Wiesen. "Du hast Glück! So ein schönes Schneepanorama haben wir hier nicht so oft", versucht Daniela mich für die Weiterfahrt zu motivieren.

In der Tat haben wir bald die Passhöhe erklommen und werden vom Panorama des Steingletschers begrüßt. Doch keine Zeit für Triumphgefühle, der nächste Pass wartet. Von Innertkirchen mühen wir uns Kurve um Kurve vorbei am Grimselsee hinauf zum Grimsel. Auf der Passhöhe begrüßen uns die Murmeltiere. Liegt da Mitleid in ihren Blicken? Wissen sie, dass heute noch einige Höhenmeter vor mir liegen?Durch ein paar Kehren geht es kurz darauf bergab nach Gletsch. Hier hat die Furka-Dampfbahn ihre Bergstation. Es folgt die Steigung hinauf zur Furka. Von der Passstraße aus bestaunen wir noch einmal die Serpentinenkonstruktion des Grimselpasses. Doch für die landschaftlichen Schönheiten habe ich kaum noch Augen.

Ralf Schanze

Mein letztes Gel habe ich längst verdrückt, allmählich wollen die Beine nicht mehr. Doch als ich kurz vor der Passhöhe das berühmte Hotel Belvédère sehe, weiß ich: "Es ist geschafft!" Der Heimweg über das Hospental weiter nach Andermatt ist nur noch ein Rausch des persönlichen Triumphs, alle drei Pässe bezwungen zu haben. "Und morgen geht es dann auf den Gotthard", ruft mir Kurt noch zu, als ich in Andermatt auf müden Beinen ins Hotel schlurfe. "Kann ich mir gerade irgendwie so gar nicht vorstellen", murmle ich zurück.

Obwohl der Gotthard in Andermatt zum Rennrad-Pflichtprogramm gehört. Wie kein anderer Pass prägte er die Geschichte des Ortes. Nachdem 1830 der Gotthardpass für Pferdekutschen befahrbar wurde, lebte Andermatt als Handels-, Ferien- und Kurort auf. Bald stiegen im Grandhotel Bellevue illustre Gäste wie die Queen von England ab.

Ralf Schanze

Mit der Eröffnung des Gotthard-Eisenbahntunnels 1882 kam der Verkehr über den Pass aber schlagartig zum Erliegen. Doch ab 1885 sprang die Schweizer Armee in die Bresche und baute in Andermatt einen der wichtigsten Waffenplätze des Landes. Es folgten die ersten Skilifte, und der Tourismus boomte. Erst als sich die Armee zum Teil aus Andermatt zurückzog, drohte der Ort in der Versenkung zu verschwinden. Selbst James Bond konnte daran wenig ändern: 1964 drehte Sean Connery am Furkapass die legendäre Verfolgungsjagd für "Goldfinger".

Dornröschen und der Scheich

Bis Anfang 2000 träumte Andermatt den Dornröschenschlaf. Dann kam Samih Sawiris. Der ägyptische Investor war von dem Tal ebenso fasziniert wie einst Goethe. Sawiris wollte den Menschen die raue Schönheit der Berge und der Natur im Urserntal näherbringen. Mit dem Segen der Einheimischen setzte der finanzkräftige Investor eine Reihe von Appartementhäusern, Hotels und Chalets sowie einen Golfplatz in das kleine Tal.

2013 eröffnete mit dem 5-Sterne-Deluxe-Hotel "The Chedi Andermatt" eines der exklusivsten Hotels der Welt in Andermatt seine Pforten. Seit Sawiris in das Tal kam, haben auch die Schweizer massiv in die touristische Infrastruktur des Ortes investiert, neue Straßen gebaut und das Skigebiet erweitert.

Und nach den Skifahrern sollen jetzt im Sommer auch die Rennradfahrer Andermatt und seine Pässe erkunden. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ebenso wie ein passendes Kettenblatt, ein paar Power-Gels und Kondition. Viel Kondition!

