Tour de Suisse Challenge 2022 Tour de Suisse Challenge: Leben wie ein Radprofi​

Es gibt wohl viele Radsportbegeisterte, welche die sportliche Leistung der Profifahrer an der Tour de Suisse enthusiastisch vor dem Fernseher oder entlang der Strecke verfolgen und denken: "Was braucht es, um in solch einer kräftezehrenden Rundfahrt bestehen zu können? Was gehört neben der rennfahrerischen Leistung noch dazu?"

Antworten auf diese Fragen bot die in diesem Jahr zum ersten Mal durchgeführte NEW Tour de Suisse Challenge. Während vier oder acht Tagen konnten ambitionierte Hobbysportler*innen die Tour de Suisse auf der Originalstrecke bestreiten. Die Sportlerinnen und Sportler fuhren am gleichen Tag dieselben Etappen und logierten in denselben Unterkünften wie die Profis. Die Teilnehmenden erlebten hautnah, was es heisst, ein Radprofi zu sein. Neben Krämpfen, Erschöpfung und Regen gehörten auch grossartige Emotionen, atemberaubende Landschaften und Begegnungen mit den besten Radprofis des Planeten zum Erlebnis dazu. Einblicke in die Emotionspalette bietet der Trailer zur NEW Tour de Suisse Challenge 2022.

ROADBIKE-Redakteur Eric Gutglück war im Juni 2021 dabei und bestritt die 160 Kilometer lange Königsetappe, die über Oberalp-, Lukmanier- und Gotthardpass rund um Andermatt führte. "Die Hitze im Tessin hat mich zermürbt – zumindest mein Ofen war aus. Leider stand aber in jenem Moment der Gotthard direkt vor mir." Trotzdem hat er sich mit wenig Vorsprung auf das heranbrausende Profi-Peloton hinauf zum Gotthardpass gekämpft. "Ich war so blau, dass ich bergab nicht mehr letzte Rille fahren wollte. Ich suchte mir stattdessen ein windgeschütztes Plätzchen und beobachtete die rasante Abfahrt der Profis", meinte Gutglück, als er im Ziel mit den anderen Teilnehmenden abklatschte.

Lorena Strohner ROADBIKE-Redakteur Eric Gutglück bei der Tour de Suisse Challenge 2021.

Es sind aber nicht nur die Entbehrungen auf der Strecke, welche die NEW Tour de Suisse Challenge zu einem einzigartigen Event machen. Teilnehmer Matthias blieb besonders das Abendessen neben Weltmeister Julian Alaphilippe in Erinnerung: "Beeindruckend, wie viele Spaghetti dieser dünne Mann verdrücken mag. Und wieviel Olivenöl er darüber gießt!" Die Nähe zu den Profis soll bei diesem Event besonders zur Geltung kommen. Im gleichen Speisesaal sitzen, ein Schwatz nach der Zieldurchfahrt oder am Abend den Mechanikern der Profis über die Schultern schauen, sind nur einige Beispiele, die den einmaligen Einblick ins Profileben untermauern. Ganz nach dem Motto der NEW Tour de Suisse Challenge "Ride like pros".

Nach der Premiere 2021 soll die Tour de Suisse Challenge vom 12.-19. Juni 2022 noch professioneller werden. "Es werden Leistungen hinzukommen und das Erlebnis für die Teilnehmenden noch weiter ausgebaut", sagt Patrick Huber, Brand Manager Tour de Suisse Challenge. Die Startplätze bleiben limitiert, um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten und das exklusive Erlebnis beizubehalten. Das Anmeldefenster für die Ausgabe 2022 ist ab sofort offen. Nach und nach werden Streckenführung, die Road Coaches und weitere spannende News rund um die Challenge bekanntgegeben.

Weitere Informationen sowie den Link zur Anmeldung gibt es unter challenge.tourdesuisse.ch.

Sam Buchli