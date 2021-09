TORTOUR Gravel 2021 3 Tage Gravel-Rennen bei der TORTOUR Gravel 2021

Wer behauptet, das Etappenrennen und Gravel nicht zusammenpassen, der war noch nie bei der TORTOUR Gravel am Start. Ende Oktober 2021 ist es wieder soweit. Dann heißt es für drei Tage: Schotter pur!

Rund um Zürich werden am letzten Oktoberwochenende wieder die Schottersteinchen fliegen. Bei der TORTOUR Gravel vom 29. bis 31.10.2021 können sich Solo-Starter und 2er-Teams auf drei Etappen miteinander messen. Nach dem Prolog am Freitag sind am Samstag und Sonntag je zwei längere Etappen zu bewältigen.

Die Strecken

Die TORTOUR Gravel 2021 findet erstmalig in der Stadt Zürich statt. Dank enger Zusammenarbeit mit Zürich Tourismus konnten spannende und abwechslungsreiche Routen zusammengestellt werden, welche das Umland der Schweizer Wirtschaftsmetropole in einem anderen Licht erscheinen lässt. Der Zürichberg, das Zürcher Limmattal und Unterland mit Altberg und Lägern sowie das Zürcher Oberland mit dem Pfannenstiel bieten ungetrübten Gravel-Spass. Off- und onroad, rhythmische Aufstiege, flowige Abfahrten, knackige Uphills, erholsame Downhills – alles was das Herz begehrt.

Ganz nach dem TORTOUR Gravel Motto: Rennradfahren auf unbefestigtem Untergrund.

Alphafoto / Tortour

Prolog Zürichberg 20 km / 300 Hm

Der Prolog findet am Zürichberg statt. Während 6 Runden à ca. 3.3 km und je 50 Höhenmetern erwarten die Teilnehmer breite Waldstrassen mit perfektem Gravelbelag. Eine wunderbare Einstimmung auf das, was noch kommt.

1. Etappe – Go West 92 km / 1600 Hm

Der Start erfolgt bei Sonnenaufgang. Während der ersten Hälfte der Etappe genießen die Starter die Höhenzüge des Altbergs und der Lägern mit bester Aussicht auf Zürich, die Agglomeration und die eindrückliche Alpenkette. Der zweite Teil der Rundtour führt ins Zürcher Unterland, zum Flughafen Zürich-Kloten und über die Brüttener-Hochebene zurück auf den Zürichberg. Die Anmut der sanften Hügel kann täuschen: TORTOUR is the name of the game!

Alphafoto / Tortour

2. Etappe – Go East 73 km / 1’250 Hm

Gravel, Gravel, Gravel … Via Greifensee ins hügelige Zürcher Oberland. Ein rhythmisches Auf und Ab durch Wälder, Wiesen und Felder. Zurück geht es über die Hügelkette der Zürcher Goldküste. Vom Pfannenstiel vorbei am Forchdenkmal über Wassberg, Gublen, Oeschbrig- und Adlisberg zurück auf den Zürichberg. TORTOUR Gravel in Reinkultur!

Preise und Optionen

Für die TORTOUR Gravel kann man lediglich einen Startplatz buchen oder gleich ein bequemes All-Inclusive-Paket mit Unterkunft und Verpflegung genießen. Das Paket gibt es in den Varianten Premium, Comfort oder Camper. Der Startplatz ist in allen Unterkunftspackages (unabhängig vom Standard) mit allen dazugehörigen Leistungen inklusive.

Alphafoto / Tortour

In einem Startplatz sind folgende Leistungen inbegriffen:

Einzel- oder Teamstartplatz

Rennorganisation

Strecken- und Zielverpflegung

Verpflegungs-Stationen auf der Rennstrecke

Zeitmessung und Race-Office

Velowaschinfrastruktur

TORTOUR-Gravel-Starterpackage inkl. exklusivem TORTOUR Gravel Trikot

Medizinische Grundversorgung

Preis: Solo 390 CHF, 2er Team 690 CHF

Das Premium-Paket bietet zum Startplatz die Unterkunft in einem trendigen, großzügigen Design-Zimmer des Sorell Hotel Zürichberg**** inkl. Verpflegung während dem gesamten Wochenende.

Startplatz (Leistungen siehe oben)

2 Übernachtungen im Premium-Einzel- oder Doppelzimmer.

Abendessen Freitag und Samstag, inkl. Wasser und Dessert, exkl. weitere Konsumation

Frühstück Samstag und Sonntag

Preis: Solo 750 CHF (DZ) oder 790 CHF (EZ), 2er Team 1410 CHF (DZ), 1490 CHF (EZ)

Das Comfort-Paket bietet zum Startplatz die Unterkunft im Wohlgefühl spendenden Sorell Hotel Sonnental***, Dübendorf. inkl. Verpflegung während dem gesamten Wochenende.

Startplatz (Leistungen siehe oben)

2 Übernachtungen im Comfort-Einzel- oder Doppelzimmer.

Abendessen Freitag und Samstag, inkl. Wasser und Dessert, exkl. weitere Konsumation

Frühstück Samstag und Sonntag

Preis: Solo 650 CHF (DZ) oder 690 CHF (EZ), 2er Team 1210 CHF (DZ), 1290 CHF (EZ)

Das Camper-Paket bietet zum Starplatz den Wohnmobilabstellplatz auf dem Parkplatz des Sorell Hotels in Dübendorf.

Startplatz (Leistungen siehe oben)

2 Übernachtungen auf dem Hotelparkplatz Sonnental in Dübendorf (inkl. Wasser- und Stromanschluss)

Abendessen im Hotelrestaurant kann für CHF 45.00.- pro Person/Abend gebucht werden

Frühstück im Hotelrestaurant kann für CHF 20.00.- pro Person/Morgen gebucht werden Der Parkplatz liegt 5km entfernt von der Eventlocation.

Preis: Solo 440 CHF (pro Person), 2er Team 740 CHF (pro Team)

