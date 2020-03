Faszination Rennrad - der ROADBIKE-Podcast Ausgangssperre + Radsport: „Lernt von Italien!“

Alle Folgen des ROADBIKE-Podcasts

Folge 16:

Frerk Popovic aus Freiburg ist begeisterter Rennradfahrer – und wohnt seit vier Jahren in Varese in der Lombardei, dem Epizentrum der Corona-Krise in Italien. Im ROADBIKE-Gespräch mit seinem ehemaligen Teamkollegen und ROADBIKE-Redakteur Moritz Pfeiffer beschreibt er die Entwicklung in Italien, wie er mit der scharfen Ausgangssperre umgeht – und was er deutschen Rennradfahrern rät. Mehr Infos zum Thema Radsport und Corona findest Du in den Shownotes!

Folge 15:

Fabian Cancellara, auch bekannt als Spartacus, gehört zu den lebenden Legenden des Radsports. Der Schweizer Rennradfahrer ist zweifacher Olympiasieger und vierfacher Weltmeister im Zeitfahren. Was macht ein Rad-Profi nach Karriere-Ende? Und wie gehen er und seine Familie mit der Corona-Krise um? ROADBIKE hat mit ihm gesprochen.

Folge 14:

Die Corona-Krise verändert unseren Alltag gerade stündlich. 'Social Distancing', also die massive Einschränkung des Kontakts zu anderen Menschen, ist in aller Munde. Wir sprechen über die Folgen für den Radfahr-Alltag und haben die Tipps von den Experten.

Folge 13:

Hinweis: Wir haben diese Folge aufgenommen, bevor es aufgrund von Corona zu Reiseeinschränkungen und Ausgangssperren kam. Auch wenn es im Moment nicht möglich ist auf Mallorca Rennrad zu fahren, wollen wir trotzdem darüber reden, was das Rennradfahren auf Mallorca so besonders macht.

Jedes Jahr zieht es Tausende Rennradfahrer auf die Insel im Mittelmeer. Warum eigentlich? Was macht den Reiz des Rennradfahrens auf Mallorca aus? Und kann man das nicht auch woanders erleben? Die ROADBIKE-Redakteure sprechen über ihre Mallorcas-Erfahrungen, ihre Lieblingsorte auf der Insel und warum jeder Rennradfahrer einmal in seinem Leben auf diese Insel sollte.

Folge 12:

Stahl war für Rennradrahmenbauer jahrzehntelang das Material der Wahl. Heute sind Stahlrahmen ein Nischenprodukt für Liebhaber: oft schwer, selten steif, dafür meist komfortabel. Vor Kurzem zeigte steelworks/thyssenkrupp einen neuen, spektakulär anmutenden Rahmen aus Stahl. Um zu beweisen, dass der Werkstoff noch längst nicht zum alten Eisen zählt. Keine klassischen Rohre, sondern zwei Halbschalen werden per Laser zusammengeschweißt. Der Rahmen soll deutlich steifer sein als gängige Stahlkonstruktionen und hohen Fahrkomfort garantieren. ROADBIKE hat mit dem Projektleiter und Ideengeber Jia-Uei Chan und Konstruktionsleiter Ralf Stegmeyer gesprochen.

Folge 11:

Am 28. Februar, ist das UAE-Rennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgebrochen worden. Der Grund: Zwei italienische Mitglieder eines Teams sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das betrifft auch deutsche Fahrer: Pascal Ackermann und Emanuel Buchmann vom Team Bora Hansgrohe sitzen in ihrem Hotel fest. Wir haben mit dem Teamarzt Jan-Niklas Droste über die Situation vor Ort gesprochen.

Folge 10:

Die Scheibenbremse war DAS Thema an den Rennrad-Stammtischen der letzten Jahre. Mittlerweile scheint es aber aller Vorbehalte zum Trotz neue Rennräder teilweise nur noch mit Scheibenbremse zu geben. Hat die gute, alte Felgenbremse ausgedient? Und wird es bald gar keine Rennräder mit Felgenbremse mehr geben? Die ROADBIKE-Redakteure Sebastian, Christian und Franjo diskutieren über das Für und Wider der beiden Bremssysteme.

Folge 9:

Die ROADBIKE-Redakteure Sebastian, Christian und Moritz blicken zurück auf ihre ersten Geh- und Stehversuche mit dem Rennrad. Was hätten wir gerne vor unserer ersten Rennradtour gewusst? Und welche Fehler haben wir am Anfang gemacht (oder machen sie vielleicht immer noch)? Wir blicken schonungslos auf unsere ersten Fehltritte und geben Tipps, wie man diese vermeiden kann.

Folge 8:

Ende 2019 war der Rad-Versender Canyon Ziel eines Hackerangriffs. Wurden Kundendaten gestohlen? Was passiert mit den Bestellungen? Im Interview beantwortet Canyons Global Communications Manager Thorsten Lewandowski die wichtigsten Fragen.

Folge 7:

Franziska Koch, 19, ist Radprofi in der Frauenmannschaft des Teams Sunweb. Mit ROADBIKE sprach sie über ihre ersten Monate im Profipeloton, den Frauenradsport und ihre Ziele.

Folge 6:

Vor 10 Jahren kam die erste Di2-Schaltung von Shimano auf den Markt und läutete das Zeitalter der (marktreifen) elektronischen Schaltungen ein. Hat die mechanische Schaltung mittlerweile endgültig ausgedient?

Folge 5:

Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Zeit, die Highlights des letzen Jahres Revue passieren zu lassen und sich auf alles zu freuen, was 2020 bringen wird! Wir sprechen über unsere Höhepunkte im Profisport, fachsimpeln über Technik-Highlights und berichten von ganz persönlichen Rennrad-Erlebnissen.

Folge 4:

Volle Bahnen, Stau auf der Straße, CO2-Scham? Wir Rennradfahrer wissen, was dagegen hilft: mit dem Rad zur Arbeit fahren! ROADBIKE-Redakteur Christian Brunker fährt oft viele Kilometer mit dem Rad in die Redaktion. Er diskutiert in dieser Folge Freud und Leid des Rad-Pendlers mit Kollegen unserer anderen Radmagazine und gibt dabei auch jede Menge Tipps, wie Rad-Pendeln richtig Spaß macht.

Folge 3:

Maximilian Schachmann und Pascal Ackermann gehören zu den Stars der deutschen Rennradszene. ROADBIKE hat sich mit den beiden sympathischen Sportlern unterhalten – über das Leben als Profisportler, wie die Saison 2019 gelaufen ist und wo die Ziele für 2020 liegen. Außerdem: die wichtigsten Infos zur Deutschen Straßenmeisterschaft 2020 in Stuttgart und zum neuen Jedermannrennen "Brezel Race".

Folge 2:

Herbst und Winter lassen bei vielen Rennrad-Fahrern die Motivation in den Keller rauschen – kein Wunder angesichts von Nässe, Kälte und Dunkelheit. Dabei gibt's genug Ausrüstungs- und Motivationshilfen, die den Radsportler dabei unterstützen, nicht den Anschluss zu verlieren und im Frühjahr von einem guten Niveau aus in die Saison zu starten. Wie das geht, diskutieren Alex Walz (ROADBIKE-Redaktionsleiter und leidenschaftlicher Outdoorfahrer bei Wind und Wetter), Christian Brunker (Redakteur und begeisterter Rolle-Fahrer) und Sebastian Hohlbaum (Redakteur und Multisportler). Sie geben viele Tipps rund um Ausrüstung, Fitness und Motivation und verraten, wie sie selbst auch im Winter den Hintern hoch kriegen.

Folge 1:

Was erwartet uns Rennradfahrer im kommenden Modelljahr 2020 in Sachen Neuheiten? Die ROADBIKE-Redakteure Alexander Walz, Moritz Pfeifferund Sebastian Hohlbaum geben Einblick in die neuesten Entwicklungen im Rennrad-Bereich und sprechen über die Trends für das Jahr 2020.

