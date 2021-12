24 tolle Preise im ROADBIKE-Adventskalender Der ultimative Adventskalender für Rennradfahrer!

17/24 17.Türchen: Speedrocker-Schutzbleche von SKS für Gravelbikes und Rennräder mit Scheibenbremsen bieten eine Doppelspoiler-Funktion am Vorderradund ein ausziehbares Verlängerungsprofil am Hinterradschutz. Das flexible Halterungssystem passt an jeden Rahmen. Wert: 2 x 50 € (Set)