Rennrad fahren in Zeiten von Corona Sollten wir noch Rennrad fahren oder es besser lassen?

Das sagt die ROADBIKE-Redaktion zur Corona-Krise

Die Coronakrise hat eine Dimension angenommen, die auch uns als ROADBIKE-Redaktion vor Herausforderungen stellt, mit denen wir noch vor wenigen Tagen nicht gerechnet haben. Um unsere sozialen Kontakte nahezu auf Null zu fahren, arbeiten auch wir alle im Home-Office. Aber wir sind natürlich weiterhin "on" und für alle Rennradfahrer da!

Die Produktion unserer Hefte läuft weiterhin auf Hochtouren. Dazu wollen wir euch mehr denn je mit digitalen Inhalten rund um das Thema Rennradfahren auf dem Laufenden halten. Oder auch einfach Geschichten zum Träumen zeigen: tolle Reiseziele, tolle Räder, tolle Parts. Irgendwann werden wir uns ja alle auf den Straßen dieser Welt wiedersehen!

Wir halten auch unseren Testbetrieb aufrecht, aber bewegen uns dabei der Situation angemessen. Grundsätzlich dürfen ja auch noch fast alle von uns mit dem Fahrrad unterwegs sein, und gegen moderate Bewegung an der frischen Luft ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil.

Damit das so bleibt, sollten wir Rennradfahrer uns in diesen besonderen Zeiten auch an besondere "Regeln" halten:

Das Fahren in Gruppen ist tabu! Wer unbedingt zu Zweit fahren will, sollte dies nicht mit jeden Tag wechselnden Partnern machen. #FlattenTheCurve

Abstand halten! Auch auf der Straße, auf dem Feldweg und an der Ampel gilt: Bleiben Sie so gut es geht auf Abstand, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

Bewegen Sie sich am komfortabelsten Rand Ihrer Komfortzone: Stürzen ist verboten! Vielleicht sollten Sie im Moment nicht gerade Freihändig fahren üben und zum Weste ausziehen anhalten. Kein Krankenhaus der Welt möchte gerade jetzt Kapazitäten für Rennradfahrer*innen mit Armbruch verwenden. Unter Umständen ist in so einem Fall nicht mal mehr die medizinische Versorgung gewährleistet. #staysafe

Fahren Sie langsam – auch berghoch. Das Immunsystem zu stärken ist sicherlich sinnvoll. Das Immunsystem durch Training im Maximalbereich zu belasten kann bei einer womöglichen Corona- oder auch Influenza-Infektion auch für fitte Rennradfahrer*innen lebensgefährlich sein. Auch wenn man (noch) keine Symptome zeigt.

Auch eine entspannte Ein-StundenTour auf Nebenstraßen und Radwegen macht Spaß

Wir haben dazu auch den Arzt des Rennradteams BORA-hansgrohe, Jan-Niklas Droste befragt. Hier sein Statement vom 18.03.2020:

"Grundsätzlich dürfen wir bei der doch teilweise sehr dramatischen Darstellung der Entwicklung und häufigen Vermischung der Argumente nicht vergessen, dass ein Teil des Lebens weitergeht. Stand heute gibt es in Deutschland behördlich keine Einschränkungen für Radfahren als sportliche Aktivität an der frischen Luft. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Bewegung und Sport sowohl für das physische wie auch psychische Wohlbefinden wichtig sind. Solange es nicht verboten ist, würde ich also weiter dafür plädieren sich fit und gesund zu halten. Man muss ja nicht mit einer Trainingsgruppe unterwegs sein und danach noch gemeinsam im Café sitzen. Sozialkontakte sollten wir in jedem Fall auf ein Minimum reduzieren! Das Infektionsrisiko an der frischen Luft ist allgemein geringer einzuschätzen als in schlecht belüfteten, geschlossenen Räumen. Zu der Frage nach der Belastung des Gesundheitssystems im Falle eines Sturzes wäre ich mit meiner Prognose zurückhaltend. Wir fahren auch noch Auto, wir gehen Treppen hoch und runter oder schneiden beim Kochen unsere Lebensmittel mit Messern – ein Verletzungsrisiko besteht bei all diesen Aktivitäten. Ob ich in der aktuellen Lage ein bewusst hohes Risiko über meine Aktivitäten eingehen muss, sollte jeder sehr kritisch abwägen."

In diesem Sinne: Passen Sie auf Sich auf! Bleiben Sie gesund!

Ihre ROADBIKE-Redaktion am 18.03.2020

Corona-Live-Ticker der ROADBIKE-Redaktion

20.03.2020

Tunap produziert Desinfektiosnmittel

Der Bike-Reiniger-Hersteller wird ab April ein Desinfektionsmittel für Oberflächen verkaufen. In Kürze soll auch ein Sprüh-Desinfektionsmittel für die Hände folgen. Als Hersteller von chemisch-technischen, sowie kosmetischen Produkten verfüge man über das nötige Wissen für die Produktion von Desinfektionsmitteln. Hier geht es zur ganzen Meldung.

Ausgangsbeschränkungen in Bayern, weitere Einschränkungen zu erwarten

Ab dem 21.03. herrscht in Bayern eine landesweite Ausgangsbeschränkungen. Das verkündete Ministerpräsident Markus Söder. Im Freistaat darf man nur noch mit triftigem Grund die eigene Wohnung verlassen. Dazu gehören der Weg zur Arbeit, Einkaufen gehen, aber auch Sport treiben. Allerdings nur alleine oder mit Personen, mit denen man zusammenlebt. Im Laufe des Wochenendes sind weitere Einschränkungen auch in anderen Bundesländern zu erwarten – bitte informiert Euch in regionalen Medien oder auf den Webseiten der Landesministerien.

Radfahren in Österreich trotz Ausgangssperre erlaubt

In Österreich ist das Radfahren zur sportlichen Ertüchtigung trotz Ausgangssperre erlaubt. Das stellte der Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler nach einer Anfrage des Österreichischen Radsportverbands ÖRV klar. Gruppenfahrten seien aber nur mit Menschen erlaubt, die in der selben Wohneinheit leben. Mehrstündige Einzelfahrten sollten aber vermieden werden, da mit der Dauer auch die Wahrscheinlichkeit eines Sturzes steigen würde. Auch von intensivem Training wird abgeraten, da es das Immunsystem schwächt.

19.03.2020

Fahrradgeschäfte in Bayern dürfen offen bleiben

Eigentlich sind seit Mittwoch alle Geschäfte geschlossen, die nicht der Grundversorgung dienen. Wie die Süddeutsche Zeitung jetzt berichtet, gibt es eine Ausnahme für Fahrradläden, damit die Mobilität der Bevölkerung erhalten bleibt. Allerdings sind nur Reparaturen und der Verkauf von Ersatzteilen erlaubt, nicht der Verkauf von neuen Rädern. Die Ausnahme galt zunächst nur für Autowerkstätten, wurde aber nach Protest auch auf Fahrradwerkstätten erweitert.

Santini stellt Atemschutzmasken her

Der italinische Trikot-Hersteller Santini hat laut einer Meldung auf der italienischen News-Seite Bergamonews.it die Herstellung von Rad-Bekleidung auf Atemschutzmasken umgestellt. Man habe einen Prototypen hergestellt und warte jetzt auf Freigabe durch die Polytechnische Universität Mailand, so Santini-Marketing-Managerin Paola Santini.

Podast zum Thema Corona

In ROADBIKE-Podcast unterhalten sich Sebastian und Lukas über die aktuellen Entwicklungen und geben Tipps für das Verhalten in der Corona-Krise.

BUND fordert: Radverkehr in Krise fördern

Die Naturschutzinitiative BUND fordert das Fahrrad als Corona-sicheres Verkehrsmittel zu fördern. So schlägt der BUND vor lokal innerstädtische Straßenspuren komplett für Fahrräder zu reservieren und die innerstädtische Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zu reduzieren, um das Unfallrisiko für Radfahrer zu senken. Hier geht es zum BUND-Kommentar.

18.03.2020

ROADBIKE-Umfrage zur Corona-Krise

17.03.2020

Weitere Rennabsagen

Auch die Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix (12.04), Fleche Wallone (22.04.) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (26.04.) und der deutsche Klassiker Eschborn-Frankfurt (01.05.) wurden vom Veranstalter ASO abgesagt. Man versuche für alle vier Rennen Ausweichtermine später im Jahr zu finden. Infos zu allen Rennabsagen gibt es hier.

Radfahren als bevorzugtes Verkehrsmittel

Auch Spiegel Online empfiehlt das Fahrrad als bevorzugtes Verkehrsmittel in der Corona-Krise. Zum Einen komme man beim Radfahren so gut wie nicht in Kontakt zu anderen Personen. Zum andern kann Radfahren zur Stärkung des Immunsystems beitragen.

16.03.2020

Fahrradverbände plädieren gegen die Schließung von Radläden

Angesichts der Corona-Epidemie nutzen immer mehr Menschen das Fahrrad als Verkehrsmittel. Aus diesem Grund fordern die Verbände der Fahrradwirtschaft die Regierung dazu auf, Fahrradwerkstätten nicht zu schließen. Hier geht es zum Artikel.

13.03.2020

Giro startet nicht in Ungarn

Der Giro d'Italia sollte eigentlich am 09.05. in Ungarn starten. Der ungarische Politiker Máriusz Révész verkündete auf Facebook, dass die Etappen aufgrund des Ausnahmezustands in Ungarn nicht stattfinden könnten. Der Veranstalter RCS gab bekannt, dass man den Start des Giro d'Italia verschieben werde, um die Etappen in Ungarn möglich zu machen. Das neue Start-Datum des Giro d'Italia 2020 werde allerdings "frühestens am 03.04.2020" bekannt gegeben. Infos zu allen Rennabsagen gibt es hier.

