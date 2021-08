Ötztalter Radmarathon Ötztaler Radmarathon 2021: Geänderte Strecke zum Jubiläum

Nicht nur die Teilnehmer, auch die Organisatoren des Ötztaler-Radmarathons werden dieses Jahr hart gefordert. Denn wegen eines Steinschlags am Kühtai muss die Strecke dieses Jahr geändert werden und kommt mit mehr Kilometern und mehr Höhenmetern.

Kompletten Artikel kaufen Reportage: Ganz hinten beim Ötztaler Radmarathon (2015) Sie erhalten den kompletten Artikel (6 Seiten) als PDF 1,99 € Jetzt kaufen

Streckenänderung über Haiminger Sattel

Steinschlag am Kühtai: "Seit Montag, den 23.8., blockiert ein Felsblock die Bundesstraße zwischen Mühlau und Ochsengarten", sagt Dominic Kuen, Organisator des Ötztaler Radmarathons. Wegen dieser Blockade der Originalstrecke wurde mit den Behörden eine Streckenänderung beschlossen: Die 40. Ausgabe des Ötztaler Radmarathons ist am kommenden Sonntag um zehn Kilometer länger und weist um 250 Höhenmeter mehr auf. Die Route führt über den steilen Haiminger Sattel zum Kühtai. "Unser großer Dank gilt den Behörden, die uns tatkräftig unterstützt haben", ergänzt Kuen.

4.023 Teilnehmern aus 32 Nationen werden am 29. August 2021 um 6:30 Uhr in Sölden den 40. Ötztaler Radmarathon in Angriff nehmen. Mit 5.500 Höhenmetern über die Pässe Kühtai, Brennerpass, Jaufenpass und das Timmelsjoch hat es der Marathonklassiker schon in sich. Die Wetterprognose dürfte von den Startern zusätzlich viel abverlangen, denn auf den hohen Pässen werden kühle Temperaturen vorausgesagt. "Die Sicherheit der Radsportler liegt an oberster Stelle. Wir bitten alle auch genügend warme Kleidung mitzunehmen", sagt Kuen.

Der Ötztaler im Livestream

Von 6.30 Uhr bis 21.30 Uhr wird der Jubiläums Ötztaler live übertragen. Empfangbar ist die Live-Übertragung über die Website des Ötztaler Radmarathons – www.oetztaler-radmarathon.com/livestream. Die gesamte Livestrecke wird von K19 mit 15 Kameras, Drohnen, Helikopter und insgesamt 30 Personen produziert. Und das Fahrerbriefing sowie die Vorschau läuft am Samstag, den 28. August, ab 18:30 Uhr ebenso im Livestream.