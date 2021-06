Alb Extrem 2021 Kein Alb Extrem Radmarathon für 2021

Ein echtes Highlight im Süden Deutschlands ist der Radmarathon Alb Extrem nicht nur hinsichtlich der vielen Höhenmeter, sondern auch was die Beliebtheit betrifft. Ein Highlight, das leider auch in diesem Jahr mit Blick auf die Pandemie nicht wie geplant am 27. Juni stattfinden kann.

Eine abgespeckte Version oder eine Verschiebung kamen für die Organisatoren nicht infrage. "Auch eine abgespeckte Version mit weniger Teilnehmern oder zeitversetzten Starts auf den geplanten Strecken ist für uns nicht realisierbar. Die Gesundheit unserer Teilnehmer und Helfer ist uns bei jedem Vorhaben am wichtigsten", schreibt das Alb-Extrem-Team des Motor- und Radsportclubs Ottenbach.

"Auch eine Verschiebung auf einen späteren Termin kam für uns nicht infrage", heißt es weiter. "Der enorme Planungsaufwand einer so großen Veranstaltung im Hintergrund erfordert eine ausgeklügelte und perfekt abgestimmte Taktung einzelner Schritte. Wir möchten den für viele Teilnehmer fest im Terminkalender eingeplanten Termin mit dem letzten Sonntag im Juni (wie jedes Jahr) aufrechterhalten – damit jeder sich darauf freuen kann."

Doch wie schon im letzten Jahr wird auch 2021 unter dem Motto "Radel Dein Ding" wieder eine Alternative zum dem Auf und Ab auf der Schwäbischen Alb geboten. Dabei können Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Tag des Events für sich selbst auf einer beliebigen Strecke die Alb-Extrem-Distanzen über 90, 160, 200, 260 oder 300 Kilometer absolvieren.

Damit sie dabei zumindest ein bisschen vom gewohnten Alb-Extrem-Spirit spüren, gibt es pünktlich vor dem Marathon ein Starterpaket mit Überraschungen, eine Urkunde zum Selbstausfüllen und natürlich das exklusive Trikot zur 37. Austragung von Alb Extrem. So soll der 27. Juni 2021 trotz der Distanz zu einem ganz besonderen Tag werden. Und im kommenden Jahr läuft dann hoffentlich wieder alles wie von den ersten 35 Austragungen gewohnt ab. albextrem.de