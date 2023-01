Was du brauchst: Lenkerband, Schere, evt. Isoliertape, evt. Gewebeband, Wasser, Bike-Reiniger, Tuch, Maßband

Klar, sauber gewickeltes Lenkerband ist Pflicht! Und trotzdem tun sich viele Radsportlerinnen und Radsportler schwer, das Lenkerband gleichmäßig und sauber zu wickeln. Hat man sich doch einmal dazu durchgerungen, drängen sich schon die ersten Fragen auf: Wie herum muss ich am Unterlenker eigentlich anfangen zu wickeln? Brauche ich wirklich das kurze Zwischenstück für die Bremsgriffschelle? Und wie ging doch gleich nochmal die italienische Acht? Damit du nicht ratlos vor deinem halb gewickelten Rennrad stehst, zeigen wir dir in unserer Bildergalerie Schritt für Schritt, wie du das Lenkerband an deinem Rennrad erneuerst.