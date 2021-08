Neue Shimano Dura-Ace Was kann die neue Dura-Ace? Die ersten Gerüchte

Noch ist nichts Offizielles zu neuen Schaltungsgeneration von Shimano bekannt. Shimano hält sich sehr bedeckt, aber trotzdem sind einige Fakten schon an die Öffentlichkeit gedrungen. So sind einige von Shimano eingereichte Patentschriften öffentlich einsehbar und lassen Schlüsse auf die nächste Dura-Ace-Generation zu. Außerdem waren schon einige Profi-Teams mit dem neuen Material unterwegs und in den sozialen Medien sind die ersten Bilder der Schaltung zu finden.

Was wir schon über die neue Dura-Ace wissen

Kassette mit zwölf Ritzeln

Die neue Dura-Ace wird 12-fach sein. Das legen Patente nahe, die Shimano schon im Juli 2020 angemeldet hat. Die Patentzeichnungen zeigen eine Kassette mit 12 Ritzeln. Bilder von Rädern des Profiteams DSM zeigen eine 12-fach Kassette an den Hinterrädern. Auch in Ausstattungslisten von neuen Rennradmodellen tauchen teilweise schon die Bezeichnugen 12s und 24s (für 12-fach und 24-fach) auf.

Die Schalthebel funken

Eine weitere Erkenntnis aus den Patenten: die neuen elektronoschen Di2-Schalthebel können "funken" – d.h. die Patente beschreiben die drahtlose Übertragung eines Signals vom Schalthebel an eine weiter Komponente der Schaltung, z.B. den Umwerfer oder das Schaltwerk. Bei den Patentzeichnungen der Hebel ist außerdem zu erkennen, dass sich eine Batterie bei den hydraulischen Bremshebeln (ähnlich wie bei Sram) hinter der Schaltwippe bzw. bei den mechanischen Bremshebeln im Griffhöcker verbirgt. Das könnte bedeuten, dass die Hebel nicht mehr via Kabel mit Akku, Schaltwerk oder Umwerfer verbunden werden müssten.

Nicht komplett drahtlos

Auf geleakten Bildern in verschiedenen Social-Media-Kanälen ist deutlich zu erkennen, dass die neue Shimano Dura-Ace Di2 wohl nicht komplett kabellos sein wird, wie die AXS-Gruppen von Sram. Am Umwerfer und Schaltwerk sind Kabel zu sehen, die im Rahmen verschwinden. Das würde dafür sprechen, dass Shimano das bewährte System mit einem zentralen Akku für Umwerfer und Schaltwerk beibehält.

Vermutlich nicht nur Dura-Ace

Auch hier haben einige Hersteller wohl bereits etwas zu viel verraten, ohne streng genommen das Embargo zu brechen. Ein spanischer Hersteller hat auf einer Ausstattungsliste ein Modell mit "SHIMANO ULTEGRA DI2 24S" aufgeführt. Das legt nahe, dass es auch von der beliebten Shimano Ultegra Di2 eine Version mit 12-fach-Kassette geben wird.

Einen weiteren deutlichen Hinweis liefert das neue Cube Agree C:62. Auf der Website von Cube werden zwei Agree-Modelle zu deutlich unterschiedlichen Preisen mit unkenntlich gemachten Komponenten gezeigt. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um die Modelle mit Dura-Ace Di2 und Ultegra Di2.

Cube Das neue Cube Agree c:62 mit unkenntlich gemachten Komponenten.

Was wir noch nicht über die neue Dura-Ace wissen

Welche Übersetzungen wird es geben?

Als Sram die neuen 12-fach AXS-Gruppen mit kleinem 10er Ritzel eingeführt hat, haben sich die Amerikaner auch von den klassischen Kettenblattgrößen 53/59, 52/36 und 50/34 verabschiedet. Das Argument war, dass man aufgrund des kleineren 10er-Ritzels die Kettenblattgröße reduzieren könne. Allerdings war dadurch auch eine andere Bauweise für die Kassetten notwendig, da das 10er-Ritzel zu klein für den üblichen Verschlussring an der Kassette war. Ob Shimano einen ähnlichen Weg geht und wie die Abstufungen der neuen Kassette/Kettenblätter ausfallen werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Gibt es einen neuen Freilauf-Standard?

Aufgrund der neuen Kassetten-Bauweise (s.o.) hat sich bei Sram auch der Freilauf-Standard gewechselt. Die neuen AXS 12-fach Kassetten werden auf den neuen XDR-Freilauf direkt aufgeschraubt. Das bedeutet aber auch, dass viele Laufräder mit dem "klassischem" 11-fach Shimano-/Sram-Freilauf nicht mehr gefahren werden können. Oder das zumindest ein neuer Freilauf nötig wird.

Gibt es noch eine Version für Felgenbremsen?

Zwar gibt es Patente für mechanische STI-Hebel (für Felgenbremsen), alle bisher aufgetauchten Fotos zeigen allerdings die hydraulische Disc-Version der Shimano Dura-Ace Di2. Ob es auch eine Dura-Ace mit mechanischen Felgenbremsen geben wird, ist noch nicht bekannt.

Hier alle Infos zu aktuellen Shimano Dura-Ace 9100

Die aktuelle Dura-Ace 9100 Kurbel: Noch steifer und mit Kraftmesssystem

Der Kurbelsatz der Dura-Ace R9100 soll noch steifer geworden sein, dabei 7 Gramm leichter als der Vorgänger. Der Kurbelsatz bietet Platz für 7 Kettenblattkombinationen: 50-34T, 52-36T, 53-39T, 54-42T und 55-42T.

Erstmals bietet Shimano optional ein in die Kurbel integriertes integriertest Kraftmessystem an. Es soll extrem präzise sein, misst die Wattleistung für linken und rechten Kurbelarm separat. Der Powermeter lässt sich mit allen gängigen Radcomputern per Bluetooth oder ANT+ koppeln, zudem verbindet es sich mit Smartphones, Tablets oder PCs, über die Softwareupdates geladen werden können. Das "Gehirn" des Kraftmess-Systems sitzt in der Kurbel, es soll eines der kleinsten und leichtesten am Markt sein. Der Akku des Systems wird über einen Magneten geladen, so sind keine Abdeckkappen oder ähnliches nötig, das System ist komplett wasserdicht in der Kurbel integriert.

Die wichtigsten Fakten zur Dura-Ace 9100 Schaltung

Die aktuelle Dura-Ace kommt als elektronische Di2 oder als mechanische Version, beide kommen mit signifikanten Neuerungen:

Das Highlight der elektronischen Di2 ist "Syncho Shifting", das sich bei der elektronischen Mountainbike-Gruppe XTR bereits bewährt hat: Im Modus Full bedient der Fahrer nur noch die beiden Schalttaster am rechten Griff und schaltet damit in schwerere oder leichtere Gänge – das System entscheidet, wann es nur das hintere Schaltwerk und wann es auch den Umwerfer bewegen muss. Dabei lässt sich programmieren, ob der Umwerfer eher früh oder eher spät zum Einsatz kommen soll.

Wem das zu viel ist, findet Gefallen am Modus Semi: Hier schaltet der Fahrer wie gewohnt mit den Schaltern am rechten Hebel das Schaltwerk und mit den Schaltern am linken Hebel den Umwerfer, doch beim Bedienen des Umwerfers erledigt die Schaltung automatisch die nötigen Ausgleichsgänge am hinteren Schaltwerk.

In der Version für Zeitfahr-Räder kommt die neue Dura-Ace Di2 immer mit Synchro Schift, so spart Shimano Schaltknöpfe an den Zeitfahr-Schalthebeln und damit Gewicht.

Die Schaltmechanik der mechanishcen Gruppe wurde ebenfalls kräftig überarbeitet und die Hebelwege verkürzt: der Bremshebel benötigt beim Schwung nach innen zum Schalten 24 Prozent weniger Weg, der kleine Hebel 14 Prozent weniger Weg. So soll die neue mechanische Dura-Ace R9100 die Gänge so schnell und präzise wechseln wie keine andere mechanische Rennrad-Schaltung.

Schaltwerk und Umwerfer wurden komplett neu entwickelt. Das Schaltwerk kommt im vom MTB bekannten Shadow-Design, es steht sehr nah unter der Kettenstrebe und ist damit bei Stürzen oder beim Anlehnen des Rades weniger exponiert. Das Schaltwerk der neuen Dura-Ace R9100 kommt mit nur einer Käfiglänge, die alle Kassettenabstufungen der neuen Dura-Ace R9100 abdeckt. Es stehen Kassetten von 11-25 bis 11-30 zur Wahl.

Gewichte: Die mechansichen Schalthebel (ST-R9100) für Felgenbremsen wiegen 365g, für hydraulische Scheibenbremsen (ST-R9120) 505g. Di2-Schalthebel für mechanische Felgenbremsen (ST-9150) wiegen 230g, Di2-Hebel für hydraulische Felgenbremsen (ST-9170) wiegen 360g.

Die wichtigsten Fakten zu den aktuellen Dura-Ace Bremsen

Die Dura-Ace R9100 kommt wahlweise mit mechanischen Felgenbremsen oder erstmals mit hydraulischen Scheibenbremsen auf Dura-Ace-Niveau. Die Felgenbremsen kommen als klassische Version mit einem Befestigungsbolzen oder als Direct Mount Variante. Die Bremskörper sollen durch einen integrierten Booster 43% steifer sein als die Vorgänger und damit eine dramatisch verbesserte Bremsleistung bieten.

Die neuen hydraulischen Scheibenbremsen werden per Flatmount befestigt. Die speziellen Bremsscheiben mit durchgehendem Alu-Kern zwischen den Stahl-Flanken sollen 30 Grad weniger Hitze entwickeln.

Die Bremsgriffe für mechanische und hydraulische bremsen wurden neu gestalten, sie sollen ergonomisch spürbare Vorteile bringen. In Größe und Form unterscheiden sich die Brems-/Schalthebel für mechanische und hydraulishce Bremsen kaum.

Die elektronische Komponenten der aktuellen Dura-Ace Di2

Die elektronische Version der neuen Dura-Ace kommt mit einigen neuen Bauteilen. Die so genannte Junction A, die Steuereinheit, passt nun statt eines Lenkerendstopfens ans Lenkerende oder kann, bei entsprechend vorbereiteten neuen Rahmen, im Unterrohr befestigt werden. So oder so ist sie nun nicht mehr unter dem Vorbau und somit sauber aufgeräumt.

Für die neue Dura-Ace Di2 kommt die neue E-Tube-App von Shimano zum Einsatz, die auf Smartphones, Tablets oder PCs verschiedene Möglichkeiten bietet, die Schaltung individuell zu programmieren. Einmal gewählte Einstellungen können auch auf mehrere Räder übertragen werden. Die neue Wireless-Einheit, die die Kommunikation per Bluetooth mit der App übernimmt, kann übrigens auch bei bisher aktuellen Di2-Gruppen nachgerüstet werden.

