Upgrade für Schwalbe G-One Schwalbe überarbeitet Gravelreifen

Schwalbe überarbeitet G-One Gravelreifen

Schwalbe bringt für seine G-One-Serie ein Update an den Markt. Die vom Mountainbike bekannte Super-Ground-Karkasse gibt's künftig auch für Gravelreifen. Alle Modelle sind als Tubeless Easy erhältlich.

Eine "leichte Kontruktion aus drei Karkassenlagen" – so beschreibt Schwalbe das Update der G-One-Serie. So soll Gravelfahrern die bestmögliche Balance aus Pannenschutz, Leichtigkeit und Laufeigenschaften garantiert werden. Durch die außenliegende SnakeSkin-Karkasse vergrößert sich der Innendurchmesser des Reifens – laut Schwalbe schlägt sich das in einer leichteren Montage des Reifens nieder.

Erweitert wird das Update durch eine neue Gummimischung, das neue Addix-Speedgrip Compound. Sie soll besseren Grip, weniger Rollwiderstand und geringeren Verschleiß der G-One-Serie versprechen. Insgesamt 34 unterschiedliche Ausführungen umfasst die vierköpfige Gravel-Serie: G-One-Speed, G-One-Allround, G-One-Bite und G-One-Ultrabite.

Der neue Schwalbe G-One ist mit der ockerfarbenen Reifenflanke des Schwalbe Pro One-Rennradreifens erhältlich.

Apropos Straße: Die vom Schwalbe Pro One-Rennradreifen bekannte ockerfarbene Reifenflanke definiert den Look des G-One-Updates. Die neuen Gravel-Reifen von Schwalbe sind jeweils in den Ausführungen "Evolution" und "Performance" ab sofort im Fahrradfachhandel erhältlich. Preise: ab 41,90 Euro für die Modelle der Performance-Line und ab 59,90 Euro für die Evolution Line.

Auch Schwalbes Cyclocross-Serie X-One erhielt parallel dasselbe Update aus Karkasse und Gummimischung. Alle Versionen sind Tubeless Easy.